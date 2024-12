Un fuerte terremoto de magnitud 7.3 causa daños en Vanuatu, una nación insular del Pacífico

Wellington, Nueva Zelanda - Un poderoso terremoto de magnitud 7.3 golpeó justo frente a la costa de Vanuatu el martes y causó una destrucción generalizada en la nación insular del sur del Pacífico. Personas heridas llegaban a un hospital y surgían reportes no confirmados de víctimas.

En un primer momento no estaba claro cuánto daño había causado, ya que las líneas telefónicas y los sitios web del gobierno seguían fuera de servicio. En la primera información oficial publicada en redes sociales horas después del sismo, el Departamento de Riesgos Geológicos indicó que sus sistemas de monitoreo estaban fuera de servicio debido a cortes de energía.

Se instó a la población a mantenerse alejada de las costas durante al menos 24 horas, y hasta que los sistemas de monitoreo de tsunamis y terremotos volvieran a estar operativos. No se dieron datos confirmados de daños o víctimas, pero los testimonios sobre destrucción generalizada iban apareciendo en redes sociales y en entrevistas.

Dan McGarry, un periodista con sede en Port Vila, dijo a The Associated Press que había oído que un agente de policía había muerto en el terremoto ante el Hospital Central de Vila. McGarry vio a tres personas en camillas “con evidente malestar”, dijo. Los médicos trabajaban “tan rápido como podían” en un centro de triaje fuera de la sala de urgencias, agregó. Pero la nación no está equipada para un evento de víctimas masivas, dijo McGarry.