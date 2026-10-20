Un puertorriqueño habría sido asesinado en un hotel de Medellín: esto es lo que se sabe

Un puertorriqueño de 53 años habría sido hallado sin vida en un alojamiento de la ciudad de Medellín, en Colombia, luego de que sus allegados perdieran contacto con él durante varias horas, reportaron varios medios en dicho país.

Las circunstancias de su muerte están bajo investigación y, según información publicada por el diario colombiano El Tiempo, fue identificado como Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, un supuesto visitante recurrente de Antioquia, un departamento del noroeste del país.

De acuerdo con El Tiempo, la preocupación por su paradero aumentó cuando su pareja sentimental dejó de recibir noticias suyas y se comunicó con el conductor que lo transportaba habitualmente por la ciudad para preguntarle si sabía dónde estaba.

Salió a encontrarse con un conocido

La última información conocida sobre los movimientos de Rodríguez se remonta a la noche del sábado 17 de octubre, cuando salió hacia el sector de La 70, una zona conocida por sus restaurantes y establecimientos nocturnos, situada a unos cinco minutos a pie de su alojamiento. Allí tenía previsto encontrarse con un conocido, según El Tiempo.

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El puertorriqueño regresó al alojamiento durante la mañana siguiente, pero desde entonces sus allegados no lograron comunicarse con él.

Según el reporte policial citado por El Tiempo, el conductor insistió ante los trabajadores del establecimiento para que verificaran qué ocurría en la habitación. La preocupación surgió después de varias horas sin poder establecer contacto con Rodríguez.

El informe de las autoridades señala que los agentes llegaron al lugar tras el aviso de un ciudadano que manifestó haber dejado a un amigo en un inmueble alquilado y no haber conseguido comunicarse con él. Al verificar el apartamento, encontraron al hombre sin vida, tendido en el suelo y cubierto con una cobija.

Aunque el reporte inicial no documentó signos visibles de violencia, trascendió que la habitación estaba desordenada. Este detalle forma parte de las circunstancias que deberán esclarecerse durante la investigación.

Las autoridades investigan qué ocurrió

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar evidencia.

Según la información difundida sobre el caso, los primeros exámenes apuntarían a que Rodríguez habría muerto tras presuntamente recibir una sustancia, según El Tiempo.

Como parte de la pesquisa, los investigadores revisan cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos del puertorriqueño y establecer qué ocurrió antes de su muerte.

El Nuevo Día contactó al Departamento de Estado de Puerto Rico para obtener información adicional sobre el caso y está a la espera de una respuesta.

En Colombia se siguen registrando casos de muertes de extranjeros, específicamente en Medellín, y el patrón de los hallazgos de cuerpos sin vida en el interior de habitaciones de hotel se ha vuelto cada vez más frecuente.

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El lunes 19 de octubre se confirmó el fallecimiento de un ciudadano de origen puertorriqueño, que visitaba la capital de Antioquia con regularidad y que llevaba varias horas sin dar señales de vida, hasta su hallazgo.

El ciudadano de nacionalidad estadounidense, oriundo de la isla de Puerto Rico, fue identificado como Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, un hombre de 53 años, visitante recurrente de la capital de Antioquia.

Según el reporte de las autoridades, durante varias horas, desde la madrugada del domingo 18 de octubre, el conductor que transportaba a Rodríguez por la ciudad instó a los trabajadores del hotel Laureles Suites a que ingresaran a la habitación del puertorriqueño.

Este individuo estaba en constante comunicación con el foráneo y con su pareja sentimental, quien precisamente lo llamó para preguntarle si sabía algo de Rodríguez, ya que ella había dejado de recibir señales por su parte temprano ese día.

Lo último que se supo de Rodríguez fue que, en la noche del sábado 17 de octubre, salió al sector de La 70, ubicado a unos cinco minutos a pie de donde se alojaba, para encontrarse y departir con un conocido.

En la mañana regresó al alojamiento en el sector de San Joaquín y desde entonces se perdió toda comunicación con él.

No fue sino hasta mediados de la mañana del lunes que, tras la insistencia del conductor del puertorriqueño ante los trabajadores del hotel para forzar el ingreso a la habitación de Rodríguez, se confirmó el peor desenlace posible.

En el reporte policial asociado a este caso se lee: “Mediante reporte a la central de radio, los integrantes de la patrulla informaron que, mientras realizaban labores de patrullaje, fueron abordados por un ciudadano que manifestó que desde la noche del viernes había dejado a un amigo en un inmueble alquilado mediante la plataforma Airbnb y que, desde entonces, no había logrado establecer comunicación con él. Por tal motivo, los uniformados acompañaron al ciudadano a verificar el apartamento, donde hallaron a la persona sin vida, tendida en el suelo y con una cobija encima”.

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Pese a que los uniformados que presentaron el reporte dejaron constancia de que no se detectaron signos de violencia, se conoció que la habitación había sido desordenada, como alguien estuviera buscando cosas con desesperación allí.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación hizo presencia en el lugar para adelantar las pesquisas correspondientes y, tras los primeros exámenes al cadáver, se determinó que habría sido víctima del suministro de una sustancia que le causó la muerte.

Las autoridades de la capital de Antioquia adelantan la investigación, por medio de la revisión de cámaras de seguridad de la ciudad, para establecer los últimos movimientos del puertorriqueño y determinar qué fue lo que pasó el domingo 18 de octubre.