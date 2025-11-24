Un volcán etíope entra por primera vez en erupción en casi 12,000 años

Addis Abeba - Un volcán inactivo durante largo tiempo entró en erupción en el norte de Etiopía durante el fin de semana, enviando columnas de ceniza a través del Mar Rojo hacia Yemen y Omán.

El volcán Hayli Gubbi, en la región etíope de Afar, entró en erupción el domingo por la mañana, dejando al pueblo vecino de Afdera cubierto de polvo.

Un administrador local, Mohammed Seid, dijo que no había víctimas, pero que la erupción podría tener implicaciones económicas para la comunidad local de ganaderos.

Seid declaró a The Associated Press que no había constancia previa de una erupción del volcán Hayli Gubbi, y que teme por la subsistencia de los residentes.

“Aunque hasta ahora no se han perdido vidas humanas ni ganado, muchas aldeas han quedado cubiertas de ceniza y, como consecuencia, sus animales tienen poco que comer”, declaró.

El Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas de Toulouse (Francia) también informó de la erupción, que observó en imágenes de satélite.

La región de Afar es propensa a los terremotos y un residente, Ahmed Abdela, dijo haber oído un fuerte sonido y lo que describió como una onda expansiva.

“Parecía como si de repente hubieran lanzado una bomba con humo y cenizas”, dijo.

La aldea cercana al desierto de Danakil, que es una atracción turística, seguía cubierta de ceniza el lunes y los turistas y guías que se dirigían al desierto estaban varados en la aldea, según Abdela.

