Una bebé y su madre entre las víctimas de las inundaciones en España

Su hermano logró sobrevivir, aferrándose a una valla. Él y su familia quedaron atrapados en el tráfico mientras volvían a casa en Paiporta, en las afueras del sur de Valencia , dijo Tarazona. No tuvieron oportunidad de escapar cuando la gigantesca ola desbordó rápidamente el canal de drenaje cercano y arrastró todo a su paso.

“Estaban ahí esperando y vino el agua y no dio tiempo a nada”, contó Tarazona a The Associated Press, una semana después de las súbitas inundaciones del 29 de octubre. “A mi hermano lo arrastró y terminó cogido a una valla”. Su cuñada “no pudo salir y falleció con la niña”.