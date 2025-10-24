Opinión
24 de octubre de 2025
76°lluvia ligera
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Venezuela realiza nuevo ejercicio militar en zonas costeras en medio de tensión con Estados Unidos

Las maniobras bélicas fueron ordenadas por el gobierno de Nicolás Maduro desde septiembre

24 de octubre de 2025 - 8:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana vitorean al unísono durante ejercicios militares en Caracas, Venezuela. (Ariana Cubillos)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas— El presidente Nicolás Maduro elogió el jueves la movilización de los cuerpos de seguridad y las milicias venezolanas en unos ejercicios a lo largo de unos 2,000 kilómetros de costas con el propósito de estar preparados ante la eventual posibilidad de una agresión estadounidense.

RELACIONADAS

Desde el occidental estado Zulia hasta el oriental estado Sucre “se desplegó una fuerza militar, fuerza miliciana, fuerza policial y equipos de primer nivel antiaéreo y de defensa costera”, dijo Maduro en un acto de gobierno televisado.

En apenas seis horas fue “cubierto el 100% de todas las costas del país en tiempo real, con todo el equipamiento y el arma pesada para defender todas las costas de Venezuela si fuera necesario”, resaltó el gobernante.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro y otros 14 líderes que enfrentan un pliego acusatorio federal, en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros presuntos crímenes.“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.
1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press

En “las 10 semanas de amenaza imperialista, de guerra psicológica, con serenidad y tranquilidad, (estamos) haciendo nuestra tarea, cumpliendo nuestros deberes”, indicó Maduro. “Así que ha sido un éxito total este ejercicio que se va a mantener por 72 horas”.

Los ejercicios militares, entre otras medidas —que incluye la incorporación de voluntarios civiles armados que asistan a las fuerzas armadas— fueron ordenados por el gobierno de Maduro desde septiembre ante el despliegue de buques de guerra estadounidense en aguas del Caribe que, según la administración del presidente Donald Trump, tiene el objetivo de combatir a los cárteles de drogas latinoamericano.

El gobierno estadounidense también duplicó a inicios de agosto a $50 millones de recompensa por la captura de Maduro, a quien acusó formalmente ante la justicia por cargos de narcoterrorismo.

Maduro sostiene que las acusaciones en su contra son infundadas y el despliegue naval estadounidense representa una amenaza a la estabilidad de Venezuela, argumentando que sería la antesala de una presunta amenaza de invasión para derrocarlo.

La presencia de tropas norteamericanas en el Caribe también fue calificada de amenazante para las soberanía por otros gobiernos de la región como Colombia y Cuba.

La semana pasada, Trump confirmó que dio autorización a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, destacando que sopesa la posibilidad de realizar operaciones terrestres en este país sudamericano.

Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS

El ministro de Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, en tanto, afirmó que cualquier intento de agredir a Venezuela “fracasará”.

“Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará, como ha fracasado hasta ahora”, aseveró.

Añadió el ministro que “todas las acciones que estamos haciendo es para alcanzar un punto óptimo para evitar y contrarrestar la amenaza militar desplegada en el Caribe, grosera amenaza militar contra la región y además para proteger internamente de cualquier acto de desestabilización al país”.

