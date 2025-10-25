Opinión
25 de octubre de 2025
Volodymyr Zelensky denuncia que Rusia ha lanzado 770 misiles contra Ucrania en lo que va de 2025

Además, el presidente ucraniano condenó un nuevo ataque nocturno en Kiev

25 de octubre de 2025 - 10:12 AM

Volodymyr Zelensky ofrece una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, (Efrem Lukatsky)
Por Agencia EFE
Berlín - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó este sábado el último ataque nocturno ruso que, sólo en Kiev, dejó dos muertos y diez heridos, según el último balance, y denunció que en lo que va de 2025 Rusia usó 770 misiles balísticos contra el territorio ucraniano.

“La pasada noche, Rusia atacó de nuevo, esta vez con docenas de drones y nueve misiles balísticos. Hubo un impacto de misil en Kiev. Desafortunadamente hay gente muerta y herida. Mis condolencias a las familias y sus allegados. Docenas de personas fueron heridas”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

Según informó en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en el ataque de la noche del viernes a este sábado, dos personas perdieron la vida y otras diez resultaron heridas en la capital ucraniana.

“Casi cada ataque contra nuestra gente implica ataques combinados con misiles balísticos. Sólo desde el principio de este año, Rusia lanzó aproximadamente 770 misiles balísticos y más de 50 misiles Kinzhal contra Ucrania”, abundó en X el jefe de Estado ucraniano, en un mensaje acompañado de imágenes que mostraban la destrucción del bombardeo ruso.

Zelensky señaló que, debido a esos sistemas rusos, en Ucrania prestan especial atención a los Patriot que los aliados han puesto en manos de las fuerzas ucranianas, que permanecen interesadas en recibir más.

“Ningún país debería quedarse solo ante semejante maldad. Debemos continuar nuestra cooperación. Todo es posible”, señaló Zelensky sobre el bombardeo, antes de concluir que “los ataques balísticos de Rusia deben ser respondidos por las naciones poderosas mediante una cooperación real para proteger vidas”. 

