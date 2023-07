El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) alcanzó un “acuerdo de transacción” –que la secretaria Anaís Rodríguez Vega firmará hoy– con dos infractores de la “fiesta de espuma” que se celebró el 19 de junio en las aguas del cayo Matías, cerca de Salinas.

“Es un caso resuelto dentro del Departamento. Hubo una querella e intervención con las dos personas, la que (organizó) el evento sin permiso y la que arrojó un tipo de químico al cuerpo de agua. Las personas se allanaron a lo solicitado por la división legal del DRNA, (incluyendo) la imposición de multas”, dijo Rodríguez Vega.

Al no haberse firmado el documento, la secretaria optó ayer por no revelar los nombres de las personas que aceptaron las violaciones ambientales. Este diario reportó, el 21 de junio, que el dueño de la embarcación que dispersó el jabón en el mar, generando la espuma, fue Juan A. Meléndez Gilliland, quien aparece como agente residente de Mr. Jump and Party Rental Corp., una empresa disuelta en 2018, cuyo propósito era “alquilar equipos de música e inflables para entretenimiento de niños y adultos, así como cualquier otro negocio lícito”.

Las multas administrativas contra los infractores, detalló Rodríguez Vega, ascienden a $1,500 cada uno, “el máximo en estos casos”. Ambas personas también deberán costear la siembra de aproximadamente 200 pies de mangle, aunque la titular del DRNA no pudo precisar el monto de ese gasto.

Asimismo, conforme al acuerdo, tendrán que acudir a una actividad de concienciación ambiental el 25 de julio.

Aunque la penalidad acordada incluye la siembra de mangle, Rodríguez Vega sostuvo que los informes de la agencia no constataron que la fiesta, de la que participaron unos 200 botes, provocara daños el ecosistema marino o costero.

“No hay evidencia de que se impactara mangle. Son mitigaciones adicionales decretadas por el DRNA, como parte de la discreción de la secretaria como disuasivo para que no vuelvan a hacerlo. (…) No hubo daños a fauna ni flora. Es un área de gran presencia de manatíes y tampoco pudimos obtener evidencia de daños a manatíes por ese evento”, dijo la funcionaria.

Aclaró que, si bien el caso queda cerrado para propósitos del DRNA, la agencia continuaría colaborando con cualquier investigación a nivel estatal o federal que se realizara.

En junio, el Departamento de Justicia dio por recibido un referido del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y los legisladores populares Edgardo Feliciano, Luis “Narmito” Ortiz y José “Cheíto” Rivera Madera, que exigieron que se investiguen posibles violaciones al Artículo 236 del Código Penal, que tipifica actos de contaminación ambiental.