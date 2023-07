Más allá de programar un encuentro futuro con las organizaciones que el pasado jueves detuvieron la celebración de una subasta de 10 terrenos en el sector Bravos de Boston, el alcalde viequense José “Junito” Corcino reconoció que desconoce cuál será el curso a seguir para disponer de las propiedades que líderes comunitarias reclaman se utilicen para beneficio colectivo.

“No hemos decidido qué vamos a hacer todavía. Vamos a reunirnos con las organizaciones a ver qué ideas tienen”, sostuvo Corcino.

El pasado 6 de junio, el proceso de subasta a viva voz que se había programado para celebrarse en el Centro de Usos Múltiples del casco urbano viequense fue suspendido luego de que manifestantes bloquearan el acceso al edificio. Al impedirse la entrada de los licitadores, la subasta fue declarada desierta, por lo que quedó en un limbo el futuro de los predios de los cuales el municipio se aprestaba a disponer.

En entrevistas con El Nuevo Día, dos de las líderes de los grupos que convocaron la manifestación puntualizaron que el llamado respondió al entendimiento que surgió en una reunión previa entre las organizaciones, a los efectos de que la venta de los terrenos propendería a agudizar la crisis de desplazamiento poblacional que aqueja a la Isla Nena.

La subasta del más barato de los terrenos a la venta estaba prevista para comenzar en $39,000, una cifra que ningún viequense de clase media podría pagar por un solar con sus características, puntualizó Elda Guadalupe Carrasquillo, de la organización agroecológica La Colmena Cimarrona.

“La mayoría (de los terrenos) están en Bravos de Boston, una comunidad cuyas tierras fueron rescatadas de la Marina entre los 50 y 60, que le da un peso adicional a que le pongamos en el mercado a especuladores estos terrenos que los viequenses, en un pasado, entendieron que había que rescatar. Ya habíamos conversado sobre la necesidad que hay de vivienda y terrenos accesibles, no solo para familias de bajo ingreso –que sí hay, porque hay unas poblaciones viviendo en condiciones que ningún ser humano debería vivir–, sino para una población de la fuerza laboral”, acentuó Guadalupe Carrasquillo.

Bravos de Boston, en particular, es una de las comunidades en Vieques que más ha sufrido los fenómenos del desplazamiento y la gentrificación, con un alto porcentaje de sus propiedades utilizadas como hospederías o dedicadas al mercado de alquileres a corto plazo, dijo la educadora de profesión.

Judith Conde, de la Alianza de Mujeres Viequenses, puntualizó que, de las 10 propiedades que el ayuntamiento decidió poner en venta, la mayoría son terrenos baldíos. Sin embargo, destacó que las organizaciones comunitarias tienen dudas sobre la titularidad de, al menos, dos de ellos: uno que ubica contiguo a la escuela superior Germán Rieckehoff, que consideran que podría pertenecer al Departamento de Educación o la Autoridad de Edificios Públicos, y otro que ubicaría en la zona marítimo terrestre.

“Sabemos y podemos entender la necesidad del municipio de ingresar dinero. Sin embargo, entendemos que esa búsqueda de fondos no puede ser a través de los terrenos que están disponibles para la comunidad. Vieques tiene bastantes terrenos, bastantes espacios públicos que, entendemos, se debe considerar para la familia viequense, que se hagan proyectos de vivienda”, indicó Conde por separado.

La activista precisó que, a finales del 2022, un “inventario de necesidades” que recopiló la Alianza de Mujeres Viequenses, por medio de entrevistas a 100 mujeres, arrojó que el tema del acceso a vivienda se encontraba al tope del listado.

Otras entidades que apoyaron la manifestación del jueves fueron el Archivo Histórico de Vieques y la organización Vidas Viequenses Valen.

Tras conversar el viernes con Corcino, Guadalupe Carrasquillo y Conde dijeron que el alcalde se mostró “dispuesto” a encontrar alternativas mediante el diálogo. Conde, no obstante, plasmó que Corcino defendió el mecanismo de subasta abierta al sostener que es lo que dispone el Código Municipal.

José 'Junito' Corcino Acevedo, alcalde de Vieques. (Xavier Araújo)

Corcino, por su parte, aseguró que “hay certeza” de que los 10 terrenos en venta pertenecen al municipio. “Hay uno que sí colinda con el mar, es una pendiente de un risco. Vamos a mirar opciones. Estamos mirando un abanico de opciones para poder trabajar con ello”, subrayó el ejecutivo municipal.

Proyectos de vivienda en curso

Ante el reclamo de incrementar las alternativas de viviendas para la clase trabajadora, Corcino comentó que, además del proyecto de construcciones de unidades residenciales subsidiadas que se tramita a través del gobierno central, ya se identificó el terreno para construir una urbanización orientada al mercado de la clase trabajadora.

“Tenemos una urbanización de 90 residencias con la que estamos trabajando para la clase media, que es la que casi nunca tiene oportunidad de adquirir porque (los proyectos suelen ser) de interés social. También hay otro proyecto coordinado con (el Departamento de la) Vivienda –a la que ya se asignaron los fondos– para 95 residencias de interés social. Vamos a tener alrededor de 185 residencias (adicionales)”, afirmó el alcalde.

No pasó a mayores

En lo que respecta a la protesta del jueves, se produjeron encontronazos entre los manifestantes, la Policía estatal y algunos de los licitadores locales que acudieron a participar de la subasta, afirmó Guadalupe Carrasquillo, quien señaló que a una de las manifestantes se le citó a la fiscalía pero no procedió la radicación de cargos, al tiempo que los oficiales de la Policía estatal presentes en la escena y la retén del cuartel se negaron a tomar una querella que dos mujeres intentaron presentar contra uno de los licitadores.

Corcino, en tanto, dijo no tener detalles sobre las presuntas agresiones suscitadas. “No estaba allí y no puedo comentar al respecto. Me imagino que las agencias pertinentes harán las investigaciones correspondientes”, dijo el alcalde.