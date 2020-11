A sus 83 años, a la vida de doña Nydia Hernández no le faltan afanes.

Cuida sola a su única hija, Nylmarie Fernández, que tiene 45 años, pero padece de un grado tal de discapacidad intelectual que es como si fuera una niña de edad preescolar. Por la pandemia de COVID-19, no tiene escuela a la que llevarla ni tampoco sale ella de la casa, para no exponerse. Pasa, por lo tanto, 24 horas como una adulta de difícil manejo, que necesita estricta supervisión cada minuto que está despierta.

Encima de todo, vive con la angustia permanente de qué pasará con su hija cuando ya ella no esté, la espada de Dámocles que pende sobre las cabezas de todos los padres y madres de niños y adultos con discapacidad intelectual.

Le faltaba, al parecer, una fuente más de angustia, que surgió hace poco. Un vecino que llegó hace seis años al vecindario en el que ella ha vivido por 42 la denunció ante los tribunales asegurando que no puede descansar ni trabajar por los sonidos verbales que hace Nylmarie como consecuencia de su discapacidad. Hernández, por lo tanto, está citada para comparecer el 16 de noviembre ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“Nunca en mi vida he estado involucrada en cosas de tribunales ni nada”, dice Hernández, que enviudó hace 18 años. “Creo que esto ha sido peor que cuando me dieron la noticia de que mi hija tiene retraso mental”, agregó.

Nilmarie, de 45 años, tiene la capacidad intelectual de una niña de edad preescolar. La madre, Nydia Hernández, dice que le da todos los tratamientos recomendados por especialistas FOTO POR: [email protected] Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (ELNUEVODIA.COM)

Su situación acentúa las enormes complejidades que viven los familiares de adultos con discapacidades intelectuales, que aparte de los escasos y caros que son los servicios, enfrentan también la incomprensión de amplios sectores de la sociedad, que ignoran las dificultades que entraña el manejo de una persona con estas condiciones. Se estima que en Puerto Rico viven unas 415,000 personas con distintos tipos de discapacidades intelectuales.

Hernández y su hija viven desde el 1978 en casona en la urbanización Baldrich, en Hato Rey. La hija acude regularmente al Colegio de Educación Especial y Rehabilitación Integral (CODERI) en Cupey. Pero debido a la pandemia, no está tomando clases presenciales desde marzo de este año. Pasa, entonces, todo el tiempo en su casa.

Nylmarie no tiene capacidad de hacer nada por su cuenta. La madre la asea, la viste, la alimenta y hasta duermen juntas. No tiene capacidad verbal y sus destrezas de comunicación o de recibir y seguir instrucciones son extremadamente limitadas. Continuamente emite sonidos que a veces pueden parecer gritos, pero que normalmente no son a un volumen mayor al de una persona hablando en voz alta.

Hernández asegura que nunca ha recibido quejas de ella de parte de ningún otro vecino, incluidos dos inquilinos que vivieron más de veinte años cada uno en un apartamento que alquila en la segunda planta de su casa.

El vecino que la denuncia, Federico Larrosa, un ingeniero que vive solo en la casa contigua a la de Hernández, dice que lleva años quejándose de los sonidos que hace Nylmarie.

Hernández dice que han hablado solo dos veces. Cuenta que cuando el hombre llegó al vecindario, ella le envió una postal felicitándole por la Navidad y dándole la bienvenida al vecindario. En su primera conversación, él le dijo que nadie le dijo que tendría de vecina a una persona con condiciones especiales. En la segunda conversación, días después del huracán María, el hombre volvió a quejársele de que desde las 7:00 de la mañana, “los gritos” de Nylmarie lo habían despertado.

A principios de septiembre de este año, le envió una carta en la que le adelantaba que se aprestaba a tomar acciones legales “por la situación de su hija”.

“Los gritos y ruidos que genera desde las 7:00 am hasta la hora que se acuesta generan una situación de estrés que no me permite descansar como es debido y no me permite disfrutar el pacífico vivir”, dice la carta. El hombre, que por causa de la pandemia también trabaja desde su casa, agrega que “los gritos descontrolados” de Nylmarie “se escuchan en las conferencias, dificultándose por momentos el poder escuchar lo que se me habla en reuniones o yo mismo poder hablar y tener que repetir las cosas varias veces”.

El 16 de octubre la denunció ante el tribunal, que citó a Hernández. En la querella dice que Nylmarie “no está medicada”, pero en entrevista con El Nuevo Día Larrosa reconoció que no le consta que sea así ni tampoco sabe qué medicamento se le puede dar. Tampoco le consta que Hernández no trate de controlarla. Dijo que se informó “por internet” de la condición que tiene Nylmarie y que cree que se puede hacer “algo”.

“Creo que tengo derecho a descansar sin tener que escuchar esto y no tener nada que ver con el asunto”, sostuvo. La entrevista tuvo lugar por teléfono en un día en semana a las 5:00 de la tarde y duró cerca de veinte minutos. En ningún momento, se oyó a Nylmarie. Larrosa dijo que estaba en un área de su casa en la que no se escucha lo que pasa en la residencia vecina.

Hernández y Larrosa fueron citados bajo la ley que dispone mediación en disputas entre vecinos. Larrosa dijo que tiene la expectativa de que se le obligue a hacer “algo” para controlar a su hija. Hernández dice que durante los 45 años de vida de Nylmarie ha hecho todo lo que está a su alcance y recomiendan los especialistas para que viva una vida digna.

Para Hernández, la situación es sumamente angustiosa. “De noche me desvelo pensando en esto. Miro a mi hija y me da un sentimiento bien grande. Estando yo viva que puedo pelear por ella le pasa esto, ¿qué le podría pasar cuando yo no esté ya en este mundo? Son cosas que en mi vida nunca había sentido y que este hombre las ha sacado para afuera”, dijo.