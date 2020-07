La gobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvo que la acción de la Cámara de Representantes de rechazar el nombramiento de Carlos Rodríguez Muñiz al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente es “nula”, puesto que no formaba parte de los asuntos a atender en sesión extraordinaria.

“Hoy la Cámara de Representantes actuó y rechazó la designación del licenciado Carlos Rodríguez Muñiz como miembro alterno del PFEI, aun cuando su nombramiento no estaba sometido ante su consideración. En adición, la sección 4 de la Constitución de Puerto Rico establece: ‘el Gobernador podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria'. No solo la Constitución no les autoriza atender un asunto en una sesión extraordinaria que no esté en la convocatoria, sino que ni siquiera hay disposición reglamentaria de la Cámara de Representantes que permita dicha votación. Por tanto, la acción de la Cámara de Representantes es nula y ultravires. Estaremos evaluando el curso a seguir sobre esta acción”, sostuvo la mandataria en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Tras la designación anunciada por la mandataria esta misma tarde, la Cámara derrotó a viva voz el nombramiento de Rodríguez Muñiz como miembro alterno PFEI.

“Derrotado el nombramiento, notifíquese a la gobernadora”, anunció esta tarde el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez en un trámite que no tardó más de tres minutos. Vázquez Garced había sometido la designación ante el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes para consejo y consentimiento de ambos cuerpos.

El nombramiento se da en momentos en que dos fiscales nombrados por el panel realizan una investigación en su contra, tras un referido de la exsecretaria de Justicia Dennise Longo.