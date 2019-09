Con un discurso no convencional, la activista social y comunitaria Ada Álvarez Conde anunció este domingo su intención de aspirar al cargo de senadora por acumulación para las próximas elecciones generales.

Álvarez Conde comenzó su alocución en la sede del Partido Popular Democrático (PPD) hablando de los problemas que enfrentan los jóvenes encabezados por la violencia de género, el desempleo y

“La gente me pregunta por qué quiero hacer esto alegando que todos los políticos son iguales y eso no es así. Yo soy parte de la clase trabajadora que se levanta todos los días a luchar por salir adelante. De lo que estamos hablando es de llevar las ideas a las acción. No vengo a simplificar los problemas o a asignar culpas. Sé que la gente está cansada de lo mismo. Yo también”, dijo Álvarez Conde, quien hoy precisamente cumple 33 años.

Destacó que también quiere trabajar con allegar recursos a la Universidad de Puerto Rico, promover el desarrollo económico y social de l isla, soberanía alimentaria, el cambio climático y la seguridad.

“La política no es mala. Lo que es malo es el gobierno de político y políticas que le fallan al país”, sostuvo Álvarez Conde, quien en las elecciones pasadas intento -sin éxito- llegar al Senado por el distrito de San Juan.

Reveló que en su deseo de ser parte de la clase política, no han faltado comentarios excluyentes, machistas y sexistas.

“Ustedes saben las veces que a mí me han dicho que me ponga a parir, me case y que vuelva cuando sea grande. Les puedo asegurar que no solamente hay discrimen por ser mujer, sino por ser joven. Y gente que cree que puede mandar porque no cree que tenemos la capacidad”, sostuvo.