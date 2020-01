El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, cuestionó este domingo cómo hay funcionarios que alegan que desconocían de la existencia de un almacén con suministros del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) cuando la información que fue compartida a todos los municipios, particularmente a los directores municipales de Manejo de Emergencias.

“Hubo una reunión en la que se puso al tanto a los directores (municipales) de Manejo de Emergencias. Eso de decir ‘no sabíamos que había almacén de Manejo de Emergencias no es correcto. No saben dónde viven. Ah, que no sabían de todo el contenido, eso es otra cosa”, sentenció el alcalde, quien destacó que hace solo una semana pidió agua potable al NMEAD y se la enviaron desde Ponce.

Jiménez alzó su voz luego de que trascendiera que el NMEAD no distribuyó los suministros que tenía en un almacén ubicado en Ponce, uno de los varios pueblos sacudidos por varios terremotos, cuyos residentes necesitaron de muchos de los artículos que allí se guardaban.

El alcalde cuestionó cómo nadie más sabía del almacén cuando incluso hace cuatro meses, el NMEAD dio “computadoras a todos los directores de Manejo de Emergencias para canalizar ayudas a través de esas máquinas. Ya sea para servicio o materiales”.

“Después de María, una de las cosas que se creó fue establecer cuatro almacenes en todo Puerto Rico”, puntualizó el alcalde.

“Hay que ver si en estas dos semanas, estos refugios que se han establecido han tenido necesidad de algún suministro y no se le suplieron. Todos saben que hay algunos almacenes que tiene el NMEAD”, señaló el alcalde.

“Aquí se ha hecho un salpafuera de algo que quizás no aplica. Hay que ver cuáles han sido los procedimientos que se hicieron ahí, si los alcaldes pidieron suministros, si la necesidad se suplió o no se suplió. La emergencia del terremoto es muy diferente a la de María”, agregó.

Jiménez aclaró que no está defendiendo a Acevedo, pero que la situación del almacén de Ponce es una con mayores ramificaciones.

“Acevedo hace tiempo que debían cambiarlo, pero decir ahora que no se sabía, no es correcto y la proyección como país (a nivel internacional) es desastrosa”, destacó.