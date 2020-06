Aunque rechazó estar involucrada en el caso por discrimen de origen nacional adjudicado contra sus padres y la empresa en la que laboró como directora ejecutiva, la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, pidió hoy disculpas a la comunidad dominicana por los vejámenes a los que ha sido sometida en la isla.

La controversia en torno a la sentencia a favor de la dominicana Virginia Hernández, exdirectora de Finanzas de la compañía América Aponte & Associates, propiedad de los padres de Lúgaro, llegó hoy ante la consideración del MVC, que se expresaría sobre el tema entre mañana, jueves, anticipó la presidenta del nuevo partido, Ana Irma Rivera Lassén.

Lúgaro reconoció que la situación podría tener un costo político en su carrera por la gobernación.

“Mi norte nunca ha sido cuántos votos se ganan o se pierden con lo que uno hace. Mi norte siempre ha sido hacer lo correcto, hacer lo que es justo y, a veces, me ha costado votos, y a veces me ha ganado votos. Yo no estoy aquí para dar las ideas simpáticas. Estoy aquí para hacer lo que sea correcto para la gente”, dijo en exclusiva a El Nuevo Día.

Lúgaro se reunió en la tarde de hoy con el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez. Este medio estuvo presente durante el cónclave en el que la candidata del MVC aprovechó para disculparse ante las críticas y cuestionamientos públicos que ha generado la demanda presentada en 2015.

“Me disculpo porque usted sabe todo lo que vive la comunidad dominicana en este país. Me disculpo porque tengo amistades dominicanas, porque he trabajado con personas dominicanas. Porque una familia dominicana me dio la oportunidad de trabajar en su negocio por muchos años y, con eso, yo pude pagar mis estudios en la Escuela de Derecho. Me disculpo porque es tan triste que haya gente que useel dolor de otras personas, y lo que pasa como un balón político”, expresó.

Lúgaro recalcó que nunca fue demandada en el caso por discrimen, y aseguró que las imputaciones de Hernández no ocurrieron. Insistió en que la controversia fue adjudicada a favor de la demandante porque sus progenitores no contestaron el recurso por estar inmersos atendiendo la salud de su padre, que falleció ese año de cáncer.

La candidata a la gobernación elogió a Hernández. “Virginia, más que una empleada, fue mi mano derecha. Lo que sí puedo abordar es reafirmar mi compromiso para erradicar el discrimen y la xenofobia. Trabajar y escuchar a la comunidad dominicana para evitar que estos incidentes puedan ocurrir. Si yo tuviese a Virginia frente a mí, lo primero que yo haría es escuchar, ver si en algún momento ella se sintió de esa manera. Ver qué más yo pude haber hecho”, sostuvo.

Rodríguez, entretanto, aceptó las disculpas de Lúgaro. “Aceptada, licenciada”, dijo el líder dominicano en la isla. Comentó que un familiar de Hernández se comunicó con él y le manifestó que la situación estaba en el pasado. “He sido claro, sí hubo unos hechos. La licenciada se ha disculpado, y creo que esto es académico ya”, puntualizó.

Durante la reunión, Rodríguez presentó 10 propuestas para atender a la comunidad dominicana, y todas fueron acogidas por Lúgaro. Entre las iniciativas, figuran la creación de un fondo de emergencia para atender las necesidades de los dominicanos; permitir que independientemente del estatus migratorio, puedan sacar la licencia de conducir; que se establezca una política transversal sobre los derechos y el trato adecuado y tener representación en la reforma policiaca.

Interviene el MVC

Mientras, Rivera Lassén confirmó, por separado, que el MVC analiza el asunto. “Entre hoy y mañana, se emitirán expresiones... Hemos estado trabajando sobre este tema con la seriedad que tiene, y no es cosa liviana”, afirmó la presidenta del partido y también candidata al Senado.