El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal JoséTorres, aseguró hoy, martes, que el proyecto que propone la reforma electoral atenta contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y representa un “banquete total” para el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“El proyecto que ha sido radicado en ambos cuerpos legislativos, que pretende transformar la Ley Electoral de Puerto Rico creando un código electoral, a nuestro entender, representa un atentado a una institución que le ha servido bien a la democracia, que evidentemente representa el banquete político para el PNP en una institución bien representada por los partidos políticos”, dijo Torres durante conferencia de prensa en la sede del PPD, en Puerta de Tierra.

Anticipó -como ya adelantó a El Nuevo Día- que el PPD votará en contra del proyecto del Senado que busca dar paso a una reforma electoral. La vista pública sobre esa medida es mañana y estará a cargo de la Comisión Especial para la Revisión del Sistema Electoral de Puerto Rico compuesta por los senadores Thomas Rivera Schatz, Miguel A. Laureano, Itzamar Peña, Henry Neumann, Migdalia Padilla, Eric Correa, Eduardo Bhatia, Juan Dalmau y José Vargas Vidot.

El presidente del PPD dijo que presentará su ponencia en oposición y lo mismo hará el excomisionado electoral de la Pava y miembro de la Junta de Gobierno de la colectividad, Héctor Luis Acevedo. También presentará ponencia el comisionado electoral del PPD, Lind Orlando Merle Feliciano.

El proyecto de ley, presentado por Rivera Schatz, propone modificaciones en tres áreas de la CEE: estructurales y administrativos, electorales y de innovación tecnológica. Entre otras cosas, propone el voto por internet, ampliar a más electores el voto adelantado y el voto ausente, cambia el mecanismo utilizado para la selección del presidente de la CEE y el proceso para las recusaciones. También estipula la reducción y eliminación gradual de las juntas de inscripción permanente. Además, ordena a la CEE a funcionar completamente de manera digital.

De entrada, Torres cuestionó por qué solo habrá un solo día para vistas públicas. Aclaró, sin embargo, que el PPD no se opone a que se utilice la tecnología para asuntos electorales.

“El PPD no está poniendo resistencia a los adelantos tecnológicos. Los fomentamos. Hemos votado a favor en el pasado. Lo que queremos es que si se van a utilizar esos dispositivos o mecanismos electrónicos, tengan todas las salvaguardas necesarias para garantizar la democracia y la intención de los electores. Como está redactado el código hoy, eso no está", puntualizó.

Además, cuestionó de dónde saldrá el dinero para todas las propuestas de la medida legislativa.

De inmediato, Torres explicó todos los aspectos de la medida a los que se opone el PPD. Mencionó que el mecanismo de selección del presidente de la CEE es “inconstitucional” puesto que saca esa potestad de los legisladores y del gobernador para asignársela a los jueces del Tribunal Supremo.

El senador dijo que eso equivale a dejarlo en manos del PNP puesto que el más alto foro judicial del país está dominado por jueces nombrados por gobernadores de ese partido que permanecerán allí por los próximos 15 a 20 años.

Igualmente, sostuvo que los populares se oponen a que se criminalice la recusación de electores. De acuerdo a la medida, tomar fotos o cuestionar a un elector sobre su domicilio puede dar pie al delito de acecho.

Agregó que ampliar el derecho del voto ausente y voto por adelantado a más electores violenta el principio de estos que fueron establecidos como una “excepción” y da pie para que haya fraude.

“Cómo se valida ese voto”, cuestionó Torres.

Acevedo, por su parte, sostuvo que no hay un voto más “vulnerable al fraude” que el voto adelantado.

“Este proyecto va a dirigido a una toma de poder por un partido y a dar la imagen de que están liberalizando cuando (en realidad) te quitan todas las garantías (existentes de pureza electoral)”, dijo.

“Este proyecto elimina las máquinas (de escrutinio) electorales. En menos de seis años $30 millones perdidos”, agregó respecto a la compra de equipo que hizo la CEE en el 2012 para el conteo y escrutinio de manera digital.

Sobre el voto electrónico, Torres dijo que no se establece un tracto o evidencia en papel de ese voto “que le permita a los funcionarios de la CEE establecer la forma y manera en cómo se expresó ese elector. El único recuento que puede haber es el que te diga la máquina sin tener un registro en papel. Va más allá sin un elector pide el voto por adelanto lo hace por Internet y puede votar nuevamente el día de la elección. De esos dos votos usted cuéntele el ultimo que dio. No hay salvaguarda porque no hay persona físicamente que pueda validar eso, explicó.

Cuestionó por qué se le conceden tantos poderes al presidente de la CEE al punto de eliminar el balance electoral para ser sustituido por lo que la medida llama balance institucional en áreas tan sensibles como la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE).