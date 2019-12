El abogado Armando Valdés informó este viernes que se retira de la contienda primarista por la alcaldía de San Juan con el fin de abonar a la unidad en el Partido Popular Democrático (PPD).

“En los pasados días, he estado sosteniendo conversaciones con el presidente del PPD sobre mi candidatura a la alcaldía de San Juan. El senador Aníbal José Torres me pidió que la evaluara a la luz de los retos que enfrenta Puerto Rico y la colectividad de cara a las próximas elecciones. Por tal razón, y en respuesta a su llamado de unidad, he tomado la decisión de retirar mi candidatura", dijo Valdés a El Nuevo Día.

De esta forma, la senadora Rosanna López se queda como única candidata a la alcaldía de San Juan por el PPD.

López, en declaraciones escritas, indicó que “le damos la bienvenida al compañero Armando Valdés Prieto a ser parte de los miles de sanjuaneros que trabajamos para llevar a nuestra capital al próximo nivel. Armando es un profesional con grandes cualidades y tanto él como su equipo de trabajo son importantes y necesarios en este gran camino que hemos comenzado por todos los sanjuaneros”.

El sorpresivo anuncio surge horas después de que los medios recibieran una convocatoria para una actividad mañana, sábado, en la que Valdés oficializaría su aspiración.

El representante Manuel Natal entró a la contienda por la alcaldía de San Juan bajo el Movimiento Victoria Ciudadana, lo que se espera que divida a los populares.

Valdés aseguró que tras su decisión se unirá a la campaña del PPD.

"Siempre he sido un popular de fila. Estoy convencido que el PPD es la única alternativa que puede enfrentar la agenda destructiva del PNP, que tanto daño le ha hecho a nuestro país en los pasados tres años", afirmó.

"San Juan es un componente crítico de cualquier estrategia electoral para ganar la gobernación, la legislatura y la comisaría residente. Es por ello que estoy convencido que, particularmente en la capital, debemos evitar controversias innecesarias que dividan el partido, y que causen heridas que afecten su viabilidad política a nivel municipal y nacional", agregó.

Valdés no descartó retomar en un futuro sus aspiraciones políticas.

"Mi prioridad como puertorriqueño tiene que ser asegurarle a la colectividad en la que milito y que amo la oportunidad de reconstruir el país. Eso requiere de mí el desprendimiento para saber que este no es el momento para mi aspiración de servirle al país y a mi adorada ciudad de San Juan desde un cargo electivo", dijo.

Agradeció a su familia y a todos los que le apoyaron en su intención de aspirar a un puesto electivo.