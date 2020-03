La precandidata a representante del precinto 4 de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Mariana García Benítez, rechazó este martes que haya pedido a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, que el ayuntamiento le hiciera la prueba de coronavirus a su familia y director de campaña.

Aceptó, sin embargo, que se comunicó con la ejecutiva municipal, pero para orientarse sobre los exámenes que realiza el Hospital Municipal de la capital.

“No es cierto que yo pidiera y muchos exigiera privilegios, yo le solicité orientación. Ella malinterpretó mi mensaje me llamó para expresar su parecer yo me disculpé, asegurándole que esa no era mi intención”, sostuvo la sobrina de la exsenadora Celeste Benítez a través de un comunicado de prensa.

Denunció también que Cruz Soto la trató de forma agresiva y la insultó al utilizar “malas palabras”.

La precandidata a la Cámara dijo que Cruz Soto hizo pública “solo la mitad” de la conversación entre ambas para aprovecharse políticamente y “usarme para vender su alegada transparencia y perfección política.

“Para mí es una vergüenza tener que exponer todo esto públicamente, pero no puedo quedarme callada ante una injusticia. Quienes me conocen, tanto en el ámbito personal, académico y profesional, saben que yo no soy persona de estar solicitando privilegios”, sostuvo García Benítez.

La precandidata reconoció que esta situación podría tener efectos sobre el resultado de las elecciones, pero dijo que los ciudadanos “deben saber la verdad”.

Este medio se comunicó con Carmen Serrano, portavoz del Municipio de San Juan, quien indicó que la alcaldesa no ofrecería declaraciones adicionales sobre la controversia.

Cruz Soto dijo ayer que García Benítez que la había llamado para solicitar que el municipio le hiciera la prueba tanto a sus familiares como a ella, por lo que denunció la situación ante el presidente del PPD, Aníbal José Torres.

“Usted no le puede quitar la prueba a quien lo necesita. No se atreva, ahórrese el texto. No se atreva a llamarme y escribirme para buscar favoritismo”, estableció en un encuentro con periodistas en el Centro de Diagnóstico de Tratamiento (CDT) deRío Piedras.