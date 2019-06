“Nada del servicio público, nada de la agenda pública me es ajeno. Yo no vengo a aprender. Yo vengo a ejecutar. Yo vengo a transformar”.

De esa forma reaccionó este lunes el senador Eduardo Bhatia cuando se le preguntó por qué debía ser él el seleccionado para candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) de entre las otros cinco aspirantes.

Bhatia oficializó hoy su aspiración con una conferencia de prensa que ofreció en el restaurante Zayas, en Hato Rey. Dijo que en el lugar se sentía “como en mi casa” porque fue parte del entorno en el que creció.

A un año exacto de la celebración de las primarias, el portavoz de la delegación popular en el Senado anunció su intención de regir los destinos del país. Dijo que busca transformar la isla, pero sostuvo que primero debe entusiasmar al electorado para que lo apoye en su gestión.

“Hay que rediseñar a Puerto Rico. Yo amo profundamente a Puerto Rico y las cosas que están pasando en el país me preocupan mucho. Me he dado cuenta que hay que rediseñar a Puerto Rico”, sostuvo Bhatia junto a su esposa Isabel Fernández y un grupo de seguidores que portaban camisetas con las iniciales del senador.

“Yo vengo no a poner parchos ni a administrar el país. Yo vengo a cambiar el país”, añadió.

Bhatia precisó que una de las áreas que le interesa transformar, de llegar a la gobernación, es la inequidad fomentando la educación y la creación de empleos.

“Obviamente trabajando con los maestros y con los padres de las escuelas públicas se transforman las escuelas públicas de Puerto Rico. Tenemos que seguir el proceso de crear empleos”, afirmó.

Agregó que también es medular disminuir el costo de la electricidad para así crear empleos. Igualmente mencionó que buscaría revolucionar la atención a la salud dando énfasis a la prevención.

“Eso no se está atendiendo. Estamos gastando más en salud de lo que deberíamos estar gastando. Es cosa de rediseñar el país, reconocer y hablar con la verdad”, indicó.

El senador dijo que ha comenzado un diálogo con el pueblo bajo el concepto de lo que llamó “conversatorios” para entusiasmarlos y hablar de sus propuestas. Los conversatorios culminarán en diciembre, cuando comienza oficialmente el período de radicación de candidaturas, según la Ley Electoral.

Bhatia es uno de seis populares que aspira a la gobernación. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; el exsenador Roberto Prats y el alcalde d Isabela, Carlos Delgado Altieri han oficializado también su intención de aspirar al primer puesto electivo del país. También se mantienen interesados el alcalde de Comerío, Josean Santiago y el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza.