La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo hoy, domingo, que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no ha tenido voluntad para atender el problema de la violencia de género que esta madrugada cobró la vida de una mujer en Hormigueros.

“No hay voluntad, en el gobierno central no hay voluntad. Hay herramientas. No hay excusas. Lo que tiene que haber es voluntad”, sentenció la alcaldesa.

“El mismo tesón que está tomando el gobernador por la ola de crímenes que está sucediendo en Puerto Rico, la tiene que tomar el gobernador para manejar la violencia de género”, agregó cuando se le preguntó por la más reciente víctima de la violencia de género, una mujer de 31 años, identificada como Yashira Serra Santiago.

Cruz recordó que la administración de Rosselló Nevares eliminó la educación de perspectiva de género en las escuelas públicas, asunto que, dijo, no propende a la orientación y educación, y a su vez abona a la violencia machista.

“Eso quiere decir que, si hablamos de Julia de Burgos, hablamos de Luis Palés Matos. Que, si hablamos de Luis Ferré, hablemos de Sila Calderón. De eso es de lo que estamos hablando y es hora ya de que, sin excusas y sin dilaciones se escondan tendencias machistas al no poner en efecto la enseñanza con perspectiva de género en todas las escuelas de Puerto Rico”, sentenció.

Asimismo, recordó que el gobernador todavía no se ha reunido con la Colectiva Feminista que, antes de que finalizara el 2018 y en diversas actividades, exigió al gobernador una orden ejecutiva para declarar una emergencia nacional por la cantidad de mujeres que han fallecido de manos de sus compañeros.

Contrastó la falta de tiempo de Rosselló Nevares para reunirse con la Colectiva Feminista cuando ha tenido espacio para otras reuniones de menos envergadura.

También llamó la atención sobre la cantidad de miembros de la Policía que han sido agresores de mujeres. En el 2018 había 82 agentes de la Uniformada investigados por incidentes con violencia de género.

Igualmente, la alcaldesa cuestionó el mensaje dual que envió el primer ejecutivo luego de que participara de un operativo en el residencial Ernesto ramos Antonini, en Río Piedras, junto al secretario del Departamento de Seguridad, Héctor Pesquera.

“Ahí es donde el gobierno central confunde a la gente porque, por un lado, nos están diciendo ‘no, es que no hay crisis. Los números no lo dicen’ y por otro, toman medidas extremas”, afirmó la alcaldesa de la Capital. “Si no hay crisis, entonces tomar medidas que le dicen a la gente que sí la hay como (el operativo) en Ramos Antonini”.

“También tenemos que tener cuidado con estigmatizar poblaciones. Los asesinatos no solamente están sucediendo en los residenciales. Están sucediendo a plena luz del día”, agregó.

La mujer asesinada esta madrugada en Hormigueros es la primera a ser contabilizada por las autoridades como una víctima de la violencia doméstica en lo que va del año. En el 2018 murieron, asesinadas por sus compañeros, 23 mujeres.