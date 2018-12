Las imputaciones que enfrentó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, por parte de los fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) hicieron patentes las deficiencias del sistema judicial: funciona de acuerdo al poder económico de los juzgados, señaló esta tarde la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

“Así que esto va más allá de Wanda y de Nydia, (Cotto Vives, la presidenta de la OPFEI). Esto va al sistema justicia que hay en Puerto Rico y si nosotros queremos como país que sea un sistema de justicia que imparta justicia o que sea un sistema que administre la justicia”, dijo la funcionaria a preguntas de la prensa y al finalizar una conferencia de prensa en la que anunció dos nuevas herramientas para combatir la violencia de género en la capital.

Cruz favoreció una reforma al sistema judicial.

“La debe haber. Yo no sé ahora mismo cuál sería. Pero puedo decir cuál debe ser el objetivo: que de verdad la justicia sea ciega. Eso no ocurre en Puerto Rico. Eso no es verdad. Entonces masacramos la reputación de la gente”, afirmó.

Exhortó a la secretaria de Justicia a realizar cambios en términos de los mecanismos que usan sus fiscales para probar sus casos.

Los fiscales pueden llevar sus casos en Regla 6 (vista de causa para arresto) para determinar causa o no causa ante un juez o jueza mediante declaraciones juradas, testigos o ambas herramientas. Fiscales de la OPFEI le imputaron a Vázquez el delito de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y dos infracciones al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental relacionados con el uso de las facultades de su cargo para obtener beneficios no permitidos por ley para ella u otra persona.

La jueza Yazdel Ramos Colón no halló causa en ninguna de las tres imputaciones. Durante la presentación de los cargos, los fiscales lo hicieron mediante declaraciones juradas, lo que criticó la defensa de Vázquez.

Cruz recordó que previó a ser juzgada y al fallo de la jueza, la secretaria de Justicia “alegó lo que todos los días alegan los abogados de defensa. Ella alegó lo que ella por años no ha cumplido, que las declaraciones no pueden ser la base de mi acusación”.

“Así que la secretaria si se respeta a sí misma, no tiene que esperar al representante Luis Vega Ramos. La secretaria debe exigirle de ahora en adelante a sus fiscales que no usen declaraciones juradas porque lo que es igual no es ventaja”, sostuvo la alcaldesa en alusión a la medida que presentó ayer el representante Vega Ramos junto a su homólogo José “Quiquito” Meléndez para la entrega a los acusados de las declaraciones juradas que sustentan la radicación de cargos en la vista para hallar causa para arresto.

“La secretaria de Justicia nos dijo que aquí hay dos sistemas de justicia uno para el que tiene y uno para el que menos tiene”, dijo.

De paso, la alcaldesa cuestionó el funcionamiento de la OPFEI cuyos fiscales no dicen que pesquisan

“El FEI nunca le dice a uno lo que está buscando. Es a ciegas, pero tú no sabes. Por lo tanto, este concepto de que tú tienes derecho a defenderte, no existe. No creo que el Panel del FEI deba tener la potestad de suspender alcaldes o alcaldesas”, sentenció Cruz.