Washington - El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes confirmó hoy la comparecencia de Noel Zamot, ex oficial de Revitalización de la Junta deSupervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas, a la audiencia del martes sobre la reconstrucción y privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El ingeniero Zamot -quien recientemente denunció que el gobierno de Puerto Rico bloqueó proyectos críticos de infraestructura y hasta compartió con terceros propuestas que le llegaron a la JSF-, fue invitado a la sesión por la minoría republicana en la comisión.

El Nuevo Día ya había adelantado la comparecencia de Zamot, en lo que será su primera presentación pública desde que se conocieron sus denuncias y el Comité de Recursos Naturales decidió investigarlas.

Según el anuncio oficial del Comité de Recursos Naturales, otros ponentes serán el secretario adjunto de Energía federal para la Oficina de Electricidad, Bruce Walker; el director de la AEE, José Ortiz; el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE); Sergio Marxuach; y la profesora Marla Pérez Lugo, del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (Inesi).

Aunque fue invitado a la audiencia, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no estará en la sesión, prevista para las 10:00 a.m. del martes en el salón de reuniones del comité, el número 1324 del edificio Longworth de la Cámara de Representantes federal.

Los demás ponentes serán el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses; el presidente de la Fundación Comunitaria, Nelson Colón; el integrante de la Junta de Directores del Sierra Club, Ramón Cruz; el presidente de la UTIER, Angel Figueroa Jaramillo; el director de Finanzas del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA); Tom Sanzillo; el economista Douglas Holtz Eakin (presidente de American Action Forum); y el director ejecutivo del Instituto de Competitivad y Sostenibilidad Económica (ICSE), Tomás Torres Placa.

Zamot, Holtz Eakin y Torres Placa fueron invitados por la minoría republicana. Torres Placa es además representante del cliente ante la Junta de Gobierno de la AEE.

En momentos en que el gobierno de Puerto Rico ha solicitado sobre $16,000 millones en fondos federales para rehacer la red eléctrica, tras el azote del huracán María hace 18 meses, el congresista Raúl Grijalva ha expresado interés en legislar a nivel federal para crear un puesto similar a un Inspector General que supervise la transformación de la AEE.

La audiencia del martes será la primera del comité sobre Puerto Rico desde que los demócratas asumieron enero la mayoría en la Cámara de Representantes de Estudios Unidos Grijalva encabezó a mediados de marzo una visita de cuatro días a la Isla.

La segunda sesión del año del comité sobre Puerto Rico será el 2 de mayo en torno al funcionamiento de la ley Promesa y la JSF.

