El senador y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que detalla por qué el proyecto del Senado 1314, que crearía un nuevo Código Electoral, “debe vetarse”.

Dalmau le expone a la gobernadora que la medida pretende alterar el ordenamiento legal electoral a solo semanas de las primarias locales, pese a que no hay consenso entre los partidos para esa movida y que en medio de la inestabilidad que vive Puerto Rico, profundizaría “el desasosiego y la tensión que existe en el país”.

“Si se pudiera afirmar que la actual Ley Electoral no goza de la confianza del país, la urgencia para su cambio se comprendería. No obstante, esa no es la realidad. La Ley Electoral actual produce resultados que el país respeta y goza de la confianza de todos. No hay justificación para la urgencia en la aprobación de esta medida”, indica en la carta de cuatro páginas.

La misiva es producto de la reunión que tuvo el senador con la gobernadora en La Fortaleza hace solo una semana. En el encuentro, Vázquez Garced le pidió a Dalmau que le entregara por escritos sus argumentos para oponerse al nuevo Código Electoral porque ella estaría analizando cada uno de los planteamientos.

Lee la carta:

Además de Dalmau, el liderato de toda la oposición política del Partido Nuevo Progresista se manifestó en contra del proyecto del Senado 1314. La medida había sido aprobada en enero pasado por la Legislatura, pero en mayo regresó nuevamente al Senado para sufrir enmiendas.

La semana pasada el proyecto -con las nuevas enmiendas- fue aprobado por el Senado y la Cámara. Ahora se espera que llegue a La Fortaleza.

Dalmau expone once puntos contenidos en la medida que “generan preocupación y desconfianza”. Menciona la eliminación inmediata de las vicepresidencias de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), los cambios en la adjudicación del voto y en la definición del voto mixto, la ampliación del voto ausente y el voto adelantado que se hace difícil de fiscalizar, la ambigüedad en las definiciones de Junta de Balance Electoral y Junta de Balance Institucional, y el que se permita que la CEE pueda aceptar donaciones, lo que a su juicio, es “peligroso”.

También Dalmau menciona que al permitir que el registro electoral pueda ser enmendado por el mismo elector “preocupa la facilidad con la que un elector se mueva de un pueblo a otro para influir en una elección”.

Cuestiona, además, el que se mantenga la transportación de electoral, por una suma de $1.2 millones de fondos públicos pese a que se aboga por la tecnología para votar.

El senador Dalmau le hace a la gobernadora un recuento del contexto histórico que ha vivido Puerto Rico recientemente. Indica que los puertorriqueños han vivido un año tumultuoso con los huracanes Irma y María, las manifestaciones para sacar de la gobernación a Ricardo Rosselló Nevares, los terremotos que sacudieron el sur, las medidas rigorosas adoptadas por la Junta de Supervisión Fiscal y la pandemia del COVID-19.

“Independientemente, que pueda opinarse o si se coincide o no con los méritos de la medida, a mi juicio resulta determinante que el momento actual firmar este proyecto de ley va a profundizar el desasosiego y la tensión que existe en el país”, recalca.