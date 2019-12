Para el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, la viabilidad de Aníbal Acevedo Vilá a un cargo electivo ya fue adjudicada en las elecciones generales del 2008, por lo que su interés ahora en la comisaría residente en Washington lo que genera es polarización.

“Es un candidato polarizante que no creo que vaya con la necesidad que tiene el país y los populares que necesitan un nuevo liderato”, sostuvo el también alcalde de Isabela.

Cuestionado si las aspiraciones políticas de Acevedo Vilá le hacen daño al PPD, Delgado Altieri dijo “el país yo creo que adjudico eso en un momento dado. Lo adjudicó en las elecciones del 2008 cuando perdimos dramáticamente la gobernación y yo creo que eso el país ya lo adjudicó”.

El PPD sufrió su derrota más grande en las elecciones del 2008 cuando Acevedo Vilá aspiró a la reelección para la gobernación. Tras la derrota, Ferrer asumió la dirección de la Pava.

Delgado Altieri recordó que Acevedo Vilá ha atacado a los últimos gobernantes y aspirantes a la gobernación del PPD. Delgado Altieri dijo que Acevedo Vilá arremetió contra el exgobernador Alejandro García Padilla mientras aún dirigía el país y lo mismo hizo con David Bernier cuando fue el candidato a la gobernación de la Pava, y luego contra Héctor Ferrer, fenecido presidente de la colectividad.

Delgado Altieri acusó a los también precandidatos a la gobernación Eduardo Bhatia y Carmen Yulín Cruz de hacerse eco de los ataques de Acevedo Vilá. El exgobernador ha dicho que con su aspiración no pretende hacer binomio con ninguno de los cuatro precandidatos que hoy día se disputan el cargo de candidato a la gobernación por el PPD.

“A lo mejor públicamente se vende y se expresa de esa forma, da esa imagen, pero lo cierto es que ellos han estado -consistentemente- llevando mensajes en contra de compañeros que han estado liderando el Partido Popular. Alejandro García Padilla en un momento dado, luego Héctor Ferrer y después David Bernier. Han sido consistentes en eso los tres. Pues yo creo que los vínculos están ahí”, sentenció Delgado Altieri.

Trajo a la atención que Acevedo Vilá, previo a anunciar su aspiración para las elecciones del 2020, se reunió con Bhatia y Cruz para comunicarle su intención.