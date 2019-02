Contrario a información divulgada por el presidente de la empresa OPG Technology, Corp., Orlin P. Goble, el director del Registro de la Propiedad, Joaquín del Río, negó este lunes que el contratista haya alertado de un supuesto fraude con los sellos y comprobantes de Hacienda.

Más aún y al igual que la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, rechazó que haya una pesquisa por fraude con los sellos y comprobantes.

"Yo tengo conocimiento solamente de lo que ha sido rechazado solamente en el Registro de la Propiedad y nosotros nos damos cuenta al instante. No tienen que venir OPG Technology a decírnoslo", afirmó el funcionario a preguntas de este diario.

OPG Technology es la empresa que, mediante un contrato de exclusividad con el Departamento de Hacienda, vende y maneja el sistema computaforizado de sellos y comprobantes. El sistema Karibe, del Registro Demográfico, recibe, junto con documentos notariales los sellos y, gracias al sistema de OPG, vende los comprobantes para toda transacción con propiedad inmueble.

La semana pasada Goble envió un comunicado de prensa a este medio en el que confirmaba que había un "fraude millonario" con los sellos y comprobantes de Hacienda. Goble también dijo que había alertado sobre ese asunto al Registro de la Propiedad, adscrito al Departamento de Justicia.

"Se discutieron en detalle los importantes hallazgos de eventos de fraude en la presentación de aranceles ante el Registro de la Propiedad, ya discutidos y presentados ante el Departamento de Justicia", indicó Goble a Hacienda sobre una reunión que sostuvo con Del Río.

En esa misiva, Goble también dice que le solicitó a Hacienda coordinar una reunión con el fiscal Gilberto Gierbolini, director de sistema de información de Justicia, "para discutir hallazgos de modalidades de fraude en aranceles digitales".

En varias ocasiones El Nuevo Día preguntó a Del Río si esa reunión se produjo y si OPG, en efecto, advirtió sobre el supuesto fraude.

"Nosotros tenemos conocimiento de sellos que han llegado al Registro de la Propiedad, y que por el método de la pistola, hemos detectado que no funcionan. No sabemos porqué nosotros no podemos determinar si eso es fraude o no es fraude", dijo el director que, ante la insistente pregunta de si se produjo la reunión con Goble, pidió ver la carta entregada por él a este diario.

Por su parte, Vázquez Garced dijo que su agencia no investiga fraude alguno con sellos y comprobantes, pese a las expresiones de Goble y de la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes.

La secretaria de Justicia confirmó que Fuentes le comunicó su "preocupación con relación a los sellos del Registro". Aclaró que OPG no le advirtió de fraude o le llevó información al respecto.

Vázquez, sin embargo, dijo que si la Oficina de la Contraloría hace una auditoría y le refiere hallazgos, entonces lo atenderían mediante un referido.