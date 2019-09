El directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) se reunirá mañana viernes bajo la dirección de Thomas Rivera Schatz en su agenda tendrá la elección de su equipo de confianza, buscar una sede, realizar un radiomaratón, cómo va la reorganización del partido y discutir cómo se llenarán las tres vacantes disponibles en la colectividad.

De inmediato, ya Rivera Schatz ha conformado parte de ese equipo de trabajo. Como director de finanzas, el presidente del Senado seleccionó a Raúl Márquez, quien tiene múltiples contratos por asesoría legal con varios representantes novoprogresistas.

Para comisionado electoral del PNP, se piensa en Eduardo Nieves Cartagena, quien es actualmente el director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones, según ya se ha comenzado a divulgar en el mismo ente electoral. Resta escoger un secretario, subsecretario y un subcomisionado electoral.

“Eduardo es una excelente alternativa. No hemos decidido por nadie. Me encantaría que lo fuera, pero no hemos tomado una decisión”, dijo Rivera Schatz en entrevista telefónica.

Además, El Nuevo Día supo que el PNP se propone realizar un radiomaratón el 10 de noviembre, mientras que entre la primera o segunda semana serán las primarias para llenar las vacantes que dejaron las senadoras Margarita Nolasco y Zoé Laboy, y el alcalde de Barranquitas, Francisco “Paco” López.

Rivera Schatz confirmó que habrá un radiomaratón, pero sostuvo que los datos los proveerá mañana.

El actual secretario del PNP, Rafael “June” Rivera dijo que la agenda está inalterada.

“Se van a estar discutiendo las vacantes del Senado y la de Barranquitas. La agenda la lleva el presidente del partido., Siempre se atienden temas recurrentes, informe de reorganización tema electoral, Eso es lo básico. Los demás asuntos los trae el presidente del partido”, sostuvo Rivera.

Rivera puso a disposición del presidente del Senado la secretaría general del PNP. Pero, por el momento, no se le aceptó la renuncia.

“No se si van a nombrar a alguien. Mañana puede surgir todo eso”, afirmó Rivera.

De inmediato dijo que de los 14 directores políticos regionales, Rivera Schatz hizo cambios en cinco. Se nombraron -y fueron aprobados mediante referéndum- Félix Lasalle Toro, por Aguadilla; Jorge Morales Wiscovitch por Mayagüez; Alberto Escudero por San Juan y William Alicea, alcalde de Aibonito por la región central.

Como miembros por acumulación están Rosachely Rivera, alcaldesa de Gurabo; el exsenador Luis Felipe Navas y Milagros J. Rodríguez.