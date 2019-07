El alcalde de Ciales, Luis “Rolan” Maldonado, dijo este sábado que si el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no renuncia antes del lunes, le corresponderá al Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) exigirle su dimisión.

De inmediato, el alcalde novoprogresista sostuvo que Rosselló Nevares debe renunciar, no cuenta con su confianza y que con sus expresiones en un chat en Telegram, laceró a todos los funcionarios públicos y a los puertorriqueños en general. El Nuevo Día supo que la indignación y la desaprobación es prácticamente el sentir generalizado de los alcaldes novoprogresistas que se han convocado para el lunes discutir este asunto.

“Imagino que si él no renuncia -de aquí al lunes o el martes el directorio va a tener que tomar una decisión y pedirle la renuncia porque lo que está saliendo son cosas serias y es algo que el creo con ese grupo y nos involucra a todos, a todos los funcionarios y al partido, y este partido no se comporta así. Es una vergüenza”, sostuvo el alcalde.

“No le podría dar la confianza a una persona que ha cometido eso, que ha salido todo eso.. Eso no son los puertorriqueños y especialmente los que representamos a un pueblo. Nosotros tenemos que cualificar para ser representantes del partido y son unos requisitos rigurosos, y él (el gobernador) los viola completos en ese chat. Pero con lo que está saliendo no puede ir a la reelección. Entiendo que debe renuncia antes de que el Directorio se reúna y le pida la renuncia”, agregó.

Dijo que en la calle, por ser el alcalde de un pueblo y miembro del PNP, la gente le pregunta “constantemente” del contenido del chat en el que participan el gobernador, parte de su gabinete y sus asesores cercanos. En 889 páginas de mensajes que componen el chat, prevalece el uso de lenguaje soez, sexista y homofóbico así como insultos y mofas.

Bravo el gobernador en reunión con los alcaldes

El alcalde de Ciales reveló que, en la reunión en la que participaron los alcaldes novoprogresistas con el gobernador el viernes pasado, hubo exigencias que fueron acalladas por el primer ejecutivo.

“Yo le planteé en la reunión al gobernador -aunque no me invitaron ni a mí ni a los alcaldes de San Sebastián y Ceiba- pero yo fui que ‘ahora lo que me preocupa son los chats que están saliendo y mi posición es que usted no es reelegible y cuando la prensa me pregunte le voy a decir que no puedo darle mi confianza’”, contó el alcalde.

“Pero él respondió ‘están o no están’ como quien dice ‘me respaldan o no me respaldan y yo dije ‘me voy a callar la boca’”, agregó.

La reunión con los alcaldes fue una de las varias que tuvo el gobernador el viernes luego de regresar a la isla de Europa donde vacacionaba. Tras el súbito regreso de Rosselló Nevares a la isla, se vio obligado a atender los arrestos federales por actos de corrupción contra el excontratista del gobierno Alberto Velázquez Piñol; la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher; la exdirectora ejecutiva de la ASES, Ángela Ávila, el expresidente de la firma de contabilidad y consultoría, BDO Puerto Rico, Fernando Sherrer Caillet, la contratista Glenda Ponce Mendoza y su hermana Mayra Ponce Mendoza.