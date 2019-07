El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, radicó hoy, jueves, una querella para que la Oficina de Ética Gubernamental investigue al secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, por solicitar presuntamente donativos políticos a servidores públicos y contratistas del gobierno.

“La directora de Ética debe investigar este incidente y fijar las responsabilidades correspondientes. Es inaceptable que la administración de Rosselló continúe utilizando todo el poder del gobierno para adelantar su agenda político partidista y presionen a los funcionarios y contratistas para que aporten dinero al PNP. Además, la explicación de Llerandi deja más dudas y preguntas que respuestas”, precisó Torres a través de declaraciones escritas.

Torres alegó que el funcionario violó el reglamento de la Oficina de Ética Gubernamental que, entre otras cosas, establece que ningún servidor público no puede mientras se encuentre laborando promover intereses electorales de cualquier partido o candidato.

Asimismo, el estatuto prohíbe que un servidor público exigir mientras se encuentre en funciones de su trabajo a que otros empleados públicos realicen contribuciones políticas.

No obstante, Llerandi dijo en entrevista a El Nuevo Día que el encuentro se llevó a cabo en enero pasado fuera de horas laborales y en uno de los dos hoteles Hyatt que alberga el Centro de Convenciones, en Miramar. En la actividad política pidió vender taquillas de eventos como parte de la campaña a la reelección del gobernador.

“Fue una reunión de campaña, privada y fuera de horas laborables. Por muchos años, yo he sido colaborador de la campaña y del partido, y ese fue el contexto de la reunión. Esto es perfectamente legítimo. No hay nada ilegal y como siempre estamos dando cara porque el que no tiene hechas no tiene sospecha. No se usaron fondos públicos”, dijo.

En un audio publicado en la estación radial NotiUno 630 AM, se escucha a Llerandi pidiendo a los funcionarios mostrarse comprometidos.

En específico, pidió la colaboración para dos eventos. El primer esfuerzo para “recursos externos” fue el 4 de marzo y el segundo para “recursos internos” ocurrió el 2 de marzo.

“Nunca en esa grabación mencioné la palabra contratistas ni cabilderos”, afirmó Llerandi a este medio.