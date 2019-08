El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez hizo un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez para que evalúe, y posiblemente cancele, el decreto de créditos contributivos bajo la Ley 20 de 2012 que se le otorgó al cabildero y presidente de la empresa VantageKnight Inc. Foreign, Manuel “Manny” Ortiz.

Meléndez sostuvo que Ortiz ha evadido el pago de impuestos, tanto en la isla como en varias jurisdicciones de Estados Unidos, al recibir este incentivo desde febrero de 2018 sin tener un negocio en la isla.

“Las compañías que son elegibles para tener decretos bajo la Ley 20 tienen que tener negocios en Puerto Rico, tienen que tener una operación bona fide. Este señor no tiene una operación bona fide en Puerto Rico, lo que tiene es una residencia. No tiene empleados, no hay una actividad económica que justifique este decreto”, expresó el representante.

La Ley 20 otorga una tasa contributiva de 4% a una empresa que exporte servicios desde la isla a clientes fuera de Puerto Rico.

Ortiz fue el principal cabildero de la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en Washington DC.

Meléndez indicó que documentos corporativos de VantageKnight tiene su sede en Maryland, no en Puerto Rico. Ante esto, envió comunicaciones escritas a la gobernadora, al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea; al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy; y a la jefa de fiscalía federal en la isla, Rosa Emilia Rodríguez. Asimismo, también notificó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), al Servicio federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y a funcionarios de los estados de Maryland y Florida, donde Ortiz ha hecho negocios.