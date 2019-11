El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció que la discusión de las propuestas enmiendas al Código Civil, pautada para comenzar hoy, martes, serán atendidas, como temprano, en enero del próximo año.

Del mismo modo, el líder senatorial resaltó durante la sesión celebrada en la tarde de hoy, martes, que se pospuso la evaluación del Código Electoral hasta mañana, miércoles.

Mientras, el Código Municipal, dijo Rivera Schatz, “podría” atenderse en la sesión legislativa del jueves si ocho alcaldes entregan, para entonces, recomendaciones específicas sobre la medida.

Sobre el Código Civil, se tomó la determinación en el caucus de posponer su discusión hasta enero, supuestamente, para darle más tiempo a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para evaluar la medida. Vázquez Garced se expresó, como secretaria de Justicia, sobre el proyecto cuando se atendió en la Cámara de Representantes.

“Para que se lo lea”, dijo Rivera Schatz. “Le vamos a enviar mañana el entirillado electrónico a la gobernadora para que, de aquí hasta mediados de enero, ella y sus asesores, con calma, espacio, pueda examinarlo y asumir una postura”, dijo Rivera Schatz

El líder senatorial añadió que el documento será publicado en la página de internet del Senado y que se le enviará una copia al cantante Ricky Martin, quien se ha expresado en contra de la pieza legislativa en las redes sociales y en una columna de opinión publicada en El Nuevo Día.

“Por si tiene una sugerencia o propuesta, pues escucharlo”, dijo Rivera Schatz acompañado de senadores de mayoría tras celebrar un caucus en su oficina.

Rivera Schatz indicó que no se insertará lenguaje sobre los controvertibles proyectos de libertad religiosa y restricciones al aborto en el Código Civil, ni legislación que “riña” con jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Sí anunció que se eliminará todo el lenguaje, incluido en la versión de la Cámara de Representantes, que alude a los derechos concedidos al no nacido, un texto que provocó gran controversia y reparos entre grupos que defienden los derechos reproductivos de las mujeres.

“Entendemos que el Código Civil (el vigente), tal y como está, reconoce los derechos de los no nacidos así que no vamos a abonar sobre algo que está en el Código”, dijo Rivera Schatz, quien aclaró, sin embargo, que no descarta en el futuro traer a votación los proyectos de libertad religiosa y restricciones al aborto.

En cuanto a la maternidad subrogada, indicó que el lenguaje a ser incluido permitirá esa opción y que no sea “onerosa” para los puertorriqueños. “Vino con unas limitaciones y las vamos a eliminar”, dijo.

El texto de la Cámara de Representantes incluía una prohibición expresa a la compraventa del cuerpo humano, por lo que críticos de la medida han señalado que el texto pone trabajas sobre la subrogación. Rivera Schatz insistió en que el lenguaje sí mantendrá la prohibición a la compraventa.

“El lenguaje que vamos a utilizar es que propenda que las personas puedan utilizar esas herramientas”, dijo.

¿Con intercambio monetario?, se le preguntó.

“No”, contestó Rivera Schatz.

Mientras, el Código Electoral será motivo de discusión durante una reunión ejecutiva a celebrarse mañana, miércoles, en la oficina del senador penepé Miguel Laureano, quien ha encabezado la evaluación de la medida.

El Nuevo Día supo que se dio un tranque entre varios representantes y el liderato del Senado en torno al tema de los endosos, pues en la versión del Senado se proponía su eliminación para las primarias.

Se supo, además, que representantes de mayoría favorecen ese mecanismo como un “filtro”, esto luego que 16 candidatos compitieran este pasado domingo por dos puestos por acumulación en una elección especial.

“Yo creo que no deben existir los endosos, pero si alguien lo quiere mantener… yo lo eliminaría porque es una pérdida de tiempo y dinero”, dijo Rivera Schatz.

La intención original del Senado era aprobar los códigos Electoral y Municipal hoy, y el Código Civil mañana, miércoles. De haberlo hecho de esa manera, el trámite, prácticamente, se hubiera contemplado sin que se divulgaran al público las enmiendas a estos tres proyectos trascendentales.

Rivera Schatz defendió ese estilo de legislación al insistir, en el caso del Código Civil, que se ha discutido por más de 10 años.

“Todos los entirillados se circulan siempre”, dijo al referirse al documento en que son visibles los cambios a un proyecto o resolución.