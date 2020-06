El abogado y exsecretario de Justicia, Héctor Reichard, envió desde marzo una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced abogando porque no apruebe el nuevo Código Electoral.

Posterior a esa carta y luego de que el Código Electoral fuese enviado en mayo a la Legislatura para enmiendas, múltiples figuras públicas se han expresado en contra de la reforma electoral. Reichard dijo que aún no ha recibido respuesta de la primera ejecutiva.

“Mi punto en enviársela es que yo entendía que estaba a tiempo para quizás corregir el proceso que se estaba llevando a cabo que, a mi juicio, no conduce a que haya un proyecto de ley electoral que sea confiable y que pueda tener unos resultados electorales predecibles”, afirmó Reichard a El Nuevo Día.

“Mi carta hace hincapié en que ese proyecto de ley tiene que partir de la promesa -que es casi de rigor tenerla y articularla- de que la voluntad del elector hay que respetarla y de la manera en que está diseñado este proyecto contiene la posibilidad absurda que la interpretación que hace de cómo vota una persona sea exactamente contraria a la voluntad del elector”, agregó.

El proyecto del Senado 1314 que viabiliza un nuevo Código Electoral fue aprobado, por segunda vez, en la Legislatura y próximamente debe llegar a La Fortaleza para la firma de la gobernadora. La medida fue devuelta a Asamblea Legislativa en mayo pasado para ser sometida a enmiendas. Hasta hoy no había llegado al despacho de la mandataria.

Además de Reichard se han expresado en contra del nuevo Código Electoral el liderato del Partido Popular Democrático (PPD), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del proyecto Dignidad.

De hecho, Reichard recoge en su carta un planteamiento hecho por el profesor en Derecho Electoral, Héctor Luis Acevedo, de que la propuesta reforma electoral tira al suelo los acuerdos alcanzados en consenso en la década del 80 por todos los líderes políticos.

“De aprobarse legislación por el consenso de todos los partidos, se respetó el valor del voto de cada elector, su peso, y sobre todo, que haya certeza de que el voto da cada persona puede ser escrutado mediante un sistema de cotejo redundante. El proyecto impacta negativamente los logros antes mencionados de nuestro sistema electoral presentando como razón para ello el introducir en Puerto Rico el voto electrónico, sistema que está desacreditado mundialmente y en especial, en los Estados Unidos”, dice la carta de dos páginas.

“Mi pedido a usted, con todo respeto, es que no firme el Proyecto. No es el momento para cambiar un sistema electoral que, si bien puede ser mejorado, no está dañado, por lo contrario, produce elecciones válidas cada vez en la alternancia que vive nuestra democracia. La Asamblea Legislativa bien pudiera volver al trabajo de consenso y prospectivamente llegar a algo superior que cumpla con el estado de derecho a lo que tenemos”, agregó.