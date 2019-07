El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, retiró este sábado su confianza en el el gobernador Ricardo Rosselló al condenar el contenido de un chat de Telegram en el que participaba el mandatario y funcionarios de su gabinete.

“Siempre he sido una persona que habla de frente. Desde que comenzaron las revelaciones de ese ‘chat’, fui claro con el Gobernador. No hay espacio para este tipo de conducta. Hoy, nos enteramos de más comentarios ofensivos que no representa quienes somos como puertorriqueños. Ante esto, el Gobernador perdió mi confianza. Hago un llamado a que reevalúe inmediatamente su posición y haga lo mejor por Puerto Rico. Estos son unos momentos difíciles para todos, pero Puerto Rico está por encima de toda otra consideración. Estoy seguro de que nos vamos a unir como pueblo y saldremos adelante en la reconstrucción de nuestra amada Isla”, expresó el líder cameral en declaraciones escritas.

Sin embargo, contrario a su homólogo en el Senado, ThomasRivera Schatz, Méndez no exigió la renuncia de cada uno de los participantes del conversatorio.

“La divulgación en el día de hoy de lo que parecen ser más páginas relacionadas al ya notorio 'chat', de comprobarse su validez, no permite ninguna otra conclusión que no sea una condena total y absoluta a esas expresiones”, dijo Méndez a través de Twitter.

Méndez, al igual que Rivera Schatz son objeto de burla en el chat, cuya totalidad de 889 páginas, fue revelado hoy.

La divulgación en el día de hoy de lo que parecen ser más páginas relacionadas al ya notorio “chat”, de comprobarse su validez, no permite ninguna otra conclusión que no sea una condena total y absoluta a esas expresiones. — Johnny Méndez (@JohnnyMndez36) July 13, 2019