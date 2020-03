El senador y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, se mostró satisfecho hoy, jueves, con los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día.

“En lo que corresponde a mi candidatura, el apoyo refleja una plataforma para un crecimiento inédito en tiempos modernos para un candidato del PIP. En algunos escenarios yo cuadruplico los votos obtenidos en las pasadas elecciones”, apuntó el senador.

La Encuesta de El Nuevo Día coloca a Dalmau recibiendo entre 5% a 8% del favor del electorado dependiendo de quiénes sean los aspirantes a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD).

“Esto es un recordatorio del mucho trabajo que hay que hacer, pero de que hay condiciones propicias para que seamos una opción en esta contienda electoral”, afirmó Dalmau.

Llamó la atención sobre otros candidatos o aspirantes a la gobernación que, según La Encuesta de El Nuevo Día, “aparecen muy debajo del techo electoral que obtuvieron en las pasadas elecciones”. La candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, obtuvo un 11.13% (175,831 votos) del apoyo del electorado en las elecciones del 2016 cuando fue candidata a la independiente a la gobernación.

Mientras que el PIP, teniendo como candidata a la gobernación a la senadora María de Lourdes Santiago, obtuvo 2.13% (33,729 votos). El PIP perdió, en ese entonces, su franquicia electoral.

Preguntado sobre cuál es la meta del PIP para estos próximos comicios, Dalmau dijo “yo estoy compitiendo con disposición de triunfo y quedan ocho meses para las elecciones”.

“Hay unos elementos que la encuesta no mide. Aquí hay una contienda primarista en el PNP y el PPD cuyo electorado puede buscar distintas opciones. Hay una movilización masiva de jóvenes inscribiéndose en las universidades. Hay también un repudio al bipartidismo generalizado. Creo que todos son factores favorables para la propuesta que yo represento y mi llamado es que en -estas elecciones- el electorado evalúe el historial y carácter de todos los candidatos. No me digas qué vas a hacer. Dime quéhas hecho y dónde has estado cuando Puerto Rico más ha necesitado”, afirmó.

“Me siento optimista, pero con una gran responsabilidad de maximizar el trabajo y llevar el mensaje”, agregó.