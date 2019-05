El aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Juan Zaragoza aseguró hoy, martes, que no retirará su intención política, aunque los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día lo posicionaron en último lugar frente a los demás candidatos que buscan el máximo puesto electo en las urnas del país.

“No descarto correr por la gobernación. Sigo evaluando mi futuro político. Una vez lo decida, me voy hasta el final, yo acabo de llegar al baile. Yo me siento que estoy dentro del parque. El hecho de que estoy adentro, me parece positivo. Estoy pensando cómo me tengo que extrapolarizar en cuanto a mi candidatura, y cuándo eso podría multiplicarse”, señaló Zaragoza, quien se mostró satisfecho con los resultados.

Zaragoza, además, responsabilizó a su “candidatura no tradicional” como el factor responsable de los resultados de La Encuesta, y aseguró que entre junio y julio hará oficial su candidatura para correr por la gobernación bajo la insignia del PPD.

“Soy un candidato no tradicional, fui secretario de Hacienda, así que eso me hace el malo de la película, y tengo un 2%, frente a candidatos que llevan décadas, ellos han sido instituciones dentro del partido; así que no estoy tan mal”, añadió el exfuncionario.

Los resultados de La Encuesta evidenciaron que los afiliados de esa colectividad están más inclinados, en un 30%, a votar en una primaria a la gobernación por el pasado candidato popular a ese cargo, David Bernier, mientras la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, obtuvo un 28% de respaldo.

Aunque Bernier no ha confirmado si ostentará algún cargo electivo en las próximas elecciones, tampoco lo ha descartado. Por su parte, la alcaldesa de San Juan anunció el pasado 22 de marzo que buscará ser la candidata popular a la gobernación.