El exsecretario del Departamento de Hacienda (DH), Juan Zaragoza, buscará un escaño por acumulación bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, tras retirar su aspiración a la candidatura por la gobernación, una contienda en la que reconoció no alcanzó el apoyo suficiente hasta la fecha como para prevalecer en las primarias del 2020.

Zaragoza hizo el anuncio desde la sede del PPD en Puerta de Tierra en San Juan, donde radicó ayer su candidatura a la Cámara Alta al sostener que su único interés es “servirle al país” independientemente del cargo que ocupe.

“A mí no me mueven títulos, ya en esta etapa de mi vida mi cuota de bendiciones se desbordó, yo no persigo ni carreras en la política, ni puestos, ni contratos, ni guisos, ni sueldos, a mí lo que me mueve es servirle al país”, afirmó.

Según declaraciones de Zaragoza a El Nuevo Día, una encuesta interna realizada por el PPD midió un apoyo de 12% a su candidatura a la gobernación.

“Como al final de cuentas mi interés es servir y yo no llegué a donde he llegado por aferrarme a las cosas, financiero y comerciante al fin, tiendo a ser bastante frío en mis decisiones, pues yo me senté y vi 12% (de apoyo en la encuesta), yo creo que uno necesita treinta y pico para ganar (la candidatura en la primaria)”, relató el ex titular de Hacienda sobre la reflexión que lo llevó a tomar la determinación de cambiar de carrera rumbo a las elecciones del 2020.

El ahora aspirante al Senado reconoció que en el pasado había expresado que no se veía a sí mismo ocupando un escaño en la Legislatura, Pero esa visión cambió.

“Hablando con mis compañeros de la Cámara y el Senado también me he dado cuenta de que a través de la Legislatura puedo tener las herramientas para plasmar a través de proyectos de ley mi visión de lo que debe ser el país”, sostuvo.

Rumbo a la Cámara Alta, los populares deberán seleccionar a seis candidatos por acumulación en las primarias que se celebrarán en junio del 2020.

Durante la convención del PPD en octubre, el exseretario de Hacienda insistió en que el país busca un cambio, “pero con propósito” y advirtió que el PPD, de ganar, enfrentaría un cuatrienio difícil con una deuda por pagar y un gobierno heredado que “no funciona”.

Zaragoza insistió entonces en apostar a sus capacidades como administrador y su conocimiento de las finanzas como carta para la gobernación, una hoja que sigue intacta, aunque con miras a la Cámara Alta, donde presta particular atención a la Comisiónde Hacienda, el desarrollo económico y “la disciplina fiscal”.

“Tenemos que salir del hoyo económico para generar los recaudos suficientes para atender las necesidades del país”, expresó a este medio. El aspirante al Senado también mostró particular interés por la Comisión de Nombramientos. “Tengo una visión bien particular de las cualidades que debe tener un jefe de agencia”, sostuvo.

Al retirar su aspiración a la gobernación, Zaragoza prefirió no endosar a ninguno de los precandidatos que continúan en la carrera por la candidatura bajo el PPD.

“Yo no endoso candidatos, yo endoso ideas, en el camino me verán expresándome endosar o no endosar ideas de candidatos”, afirmó. “El candidato que gane, debe llevar una canasta de buenas ideas”.

Previo a la salida de Zaragoza, también se retiró de la contienda el exsenador Roberto Prats, quien endosó en noviembre al senador Eduardo Bhatia Gautier como candidato a la gobernación.

En la carrera por la candidatura también continúa la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto; y el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri. Esta será la primera primaria -en ley- del PPD por el cargo electivo más alto del país.

Buscan mayor representación de los PYMEs

Previo al a nuncio de Zaragoza, la empresaria local Enid Monge anuncio´ su candidatura a representante por acumulacio´n en la Cámara de Representantes por el PPD, con miras al desarrollo econo´mico y del sector de los pequeños y medianos empresarios (PYMES).