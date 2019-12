Aunque los alcaldes de Barranquitas y de Toa Baja, Elliot Colón y Bernardo “Betito” Márquez, respectivamente, apoyan a Pedro Pierluisi para la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), no cerraron la puerta a que la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“Yo vengo de un proceso primarista. Creo en la democracia. Todo el mundo tiene derecho a participar. Hasta el 30 de diciembre tiene para radicar su candidatura. Todas las personas que deseen participar de este evento, lo pueden hacer”, sostuvo el alcalde de Barranquitas.

Márquez recordó que en el 2011 presentó su candidatura a la alcaldía de Toa Baja el mismo 30 de diciembre, fecha límite para radicar ante la Comisión Estatal de Elecciones, de acuerdo con la Ley Electoral. El período de radicación de candidaturas comenzó el pasado 2 de diciembre.

Dijo que se trata de una decisión muy personal aspirar a un cargo electivo.

“No es fácil tomar una decisión. En aquel momento que me daban a mí punto bicicleta cuando tomé la decisión de aspirar. Tengo que ser justo con la gobernadora porque no son decisiones fáciles”, apuntó.

Mientras el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, también dejó la puerta abierta para que la gobernadora, si lo desea, vaya por la gobernación y se mida en primarias frente a Pierluisi, quien este domingo radica su candidatura de la mano de Jenniffer González, quien aspira a la reelección como comisionada residente en Washington.

El veterano alcaldes no quiso precisar qué consejo le daría a Vázquez si le preguntara qué hacer. El alcalde respaldó a Pierluisi en su intención de llegar a la gobernación, cuando él solo era mencionado para ese cargo electivo.

“A la colectividad, en términos de estrategia, lo más que le conviene es que no haya primarias por puros elementos estratégicos. Pero, si al final del camino, hay alguna persona que quiere aspirar, pues la colectividad no le puede limitar ese derecho y si ese fuera el caso, mire no le tengamos miedo a las primarias a la gobernación”, recalcó el alcalde de Bayamón.