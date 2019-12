El senador José Nadal Power, precandidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD), indicó esta noche que sigue adelante con su aspiración, pese a que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá manifestó que también le interesa la candidatura a representante de Puerto Rico en Washington DC.

Asimismo, Nadal Power se expresó confiado en que prevalecería en una primaria contra Acevedo Vilá, “porque es tiempo de gente nueva en el PPD”.

“Mi reto es darme a conocer. Él (Acevedo Vilá) es más conocido que yo, pero, en la medida que la gente vaya conociendo mi trabajo y mi trayectoria, las cosas que he logrado como senador y las que he hecho como ciudadano privado, y las cosas que pienso hacer en Washington, estoy seguro de que prevaleceré”, dijo a El Nuevo Día.

Según Nadal Power, los populares –y los puertorriqueños, en general– “quieren un mensaje de optimismo, unidad y cambio”, y deben preguntarse si el exgobernador reúne o representa esas cualidades.

“El partido que pretende ganar las próximas elecciones tiene que llevar un mensaje de cambio, y la pregunta que tienen que plantearse los populares es quién lleva ese mensaje. La gente quiere un cambio de dirección, y eso es lo que yo me propongo llevar”, reiteró el senador.

Nadal Power dijo que le tiene “gran aprecio” a Acevedo Vilá, con quien trabajó “muchos años”. Expresó, incluso, que, “en muchos aspectos”, el exgobernador ha sido su mentor.

Insistió, sin embargo, en que “son otros tiempos” y, por lo tanto, su candidatura sigue adelante.

“La pregunta es quién puede contrarrestar a (la comisionada residente) Jenniffer González, que es la representante de Donald Trump (presidente de Estados Unidos) en Puerto Rico y del discrimen. Pero siempre he sido firme en que mi candidatura no depende de otras. El que quiera postularse, que compita, y vamos para adelante”, aseveró.

Por su parte, el licenciado Juan Carlos Albors, quien también es precandidato a comisionado residente por el PPD, indicó que, a su entender, la aspiración de Acevedo Vilá no corresponde a los deseos del pueblo.

“Aníbal Acevedo Vila ha dicho esta noche que aspira a la Comisaría Residente, posición desde la cual me propongo transformar la economía de Puerto Rico con ideas concretas e innovadoras que he venido discutiendo por los últimos meses con el pueblo Popular. De ese encuentro con los Populares de todos los rincones de Puerto Rico me llevo el entendimiento claro y profundo de que una candidatura como la hoy anunciada no corresponde a las aspiraciones de nuestra gente", dijo.