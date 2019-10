El exrepresentante y aspirante a alcalde de Humacao, Narden Jaime Espinosa, argumentó este miércoles ante la Comisión Calificadora de Aspirantes del Partido Popular Democrático (PPD) que no debe ser descalificado de la elección especial a realizarse el 10 de noviembre para llenar la vacante que surgió tras la súbita muerte de Marcelo Trujillo Panisse.

Tras comparecer ante la Comisión Calificadora de Aspirantes del PPD, Jaime Espinosa reveló que fue citado hoy para que explicara por qué no debía ser descalificado luego de que trascendiera públicamente que el Departamento de Justicia y otras dependencias fiscalizadoras investigan al exrepresentante por supuestos empleados fantasmas e irregularidades electorales.

Sin embargo, Jaime Espinosa - acompañado de su abogado, José Ramón Castro- rechazó ante la Comisión Calificadora de Aspirantes del PPD que él sea objeto de la pesquisa. Por ende, argumentó que no debía notificar al PPD de investigación alguna en su contra.

“No había que informarlo porque primeramente no hay nada contra mi persona: Narden Jaime Espinosa y no hay nada porque todo está archivado a través del comité Amigos de Narden Jaime a través del Contralor Electoral. No había que informar nada porque hasta la fecha nadie me ha citado, nadie me ha emplazado”, afirmó el exrepresentante a su salida de la sede del PPD, en Puerta de Tierra.

En cambio, Jaime Espinosa dijo que la pesquisa en curso es “al Comité Amigos de Narden Jaime Espinosa y fue citado el tesorero”, Eddie Delgado. Pese a que fue candidato bajo ese comité, Jaime Espinosa se desvinculó de esa estructura electoral.

“El comité trabaja todo aparte. Hay un equipo para trabajar todo. En la campaña siempre uno está, pero no está al tanto de todo”, sostuvo.

Tanto el exrepresentante como su abogado calificaron de “incierto, falso y equivocado” que él sea objeto de una pesquisa.

El exrepresentante también argumentó a la Comisión Calificadora de Aspirantes del PPD que, en este momento, no es la entidad que pudiese descalificarlo. Castro dijo que ya la Comisión Estatal de Elecciones certificó a Jaime Espinosa como candidato y, por ende, le compete al Tribunal de Primera Instancia descalificarlo.

Entretanto, el secretario general del PPD, José Ariel Nazario Álvarez, dijo que él cursó la citación de Jaime Espinosa ante la Comisión Calificadora luego de recibir una carta el 17 de octubre del contralor electoral, Walter Vélez en la que le dejaba saber que Justicia investigaba. El secretario general refirió el asunto a la Comisión Calificadora de Aspirantes del PPD.

Nazario Álvarez no quiso emitir su juicio sobre si el exrepresentante debe ser descalificado para la elección especial. Pero rechazó los planteamientos de Jaime Espinosa ante la Comisión Calificadora.

“Tú eres responsable (de tu comité)”, dijo el secretario general del PPD.

Además, sostuvo que el exrepresentante debió informar al PPD de la pesquisa en curso.

“Existen motivos fundados para creer de que no se cumplió con el mandato reglamentario de decir todo lo que se tenga que decir para que la comisión calificadora y el pueblo a su vez haga la mas fiel y amplia evaluación de los candidatos. Verdad a medias no es democracia buena”, indicó Nazario Álvarez.

Reveló que las papeletas de la elección especial, que incluyen a Jaime Espinosa como aspirante, ya están impresas.

“Sobre el hecho de que esté impresa la papeleta, tengo entendido que existe un mecanismo para corregir esto, en caso de que el aspirante sea descalificado”, explicó Nazario Álvarez.

Tras escuchar los argumentos de Jaime Espinosa, corresponde que la Comisión Calificadora de Aspirantes del PPD tome una decisión. El secretario general del PPD dijo que no tienen un tiempo límite para que se produzca la determinación de los nueve miembros de la Comisión Calificadora.