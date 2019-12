El comité de campaña de Ricardo Rosselló Nevares está expuesto a multas una vez concluya la auditoría de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) respecto a los $1.6 millones que quedaban en su cuenta bancaria cuando anunció que no aspiraría a la reelección por la gobernación.

La posibilidad de que haya multas fue una de las advertencias que le hizo esta mañana el contralor electoral, Walter Vélez, a los miembros del comité de Rosselló Nevares durante una reunión en la que el propio exgobernador participó, mediante vía telefónica, precisó el tesorero, Javier Oyola.

“Se atienden una vez sepamos de qué se tratan. En ocasiones pasadas, de nuevo no era cuando yo no era tesorero (del comité), pero obviamente se me informan, eran tonterías que faltaba el apellido de la persona (donante), un error con el número de licencia (de conducir). Ya de por sí, si no se puede identificar un donante, de la primera (evaluación), ellos (la OCE) te tienen que hacer advertencias porque si no lo subsanas pues hay multas”, afirmó Oyola. Este estuvo acompañado de Raymond Cruz, un exayudante de Rosselló Nevares que renunció a ese puesto en julio, poco antes que el exmandatario anunciara su dimisión en medio del escándalo por su participación en un chat con contenido homofóbico, machista y sexista.

Oyola dijo que el contralor electoral, a medida que ha ido avanzado en la auditoría, les ha hecho advertencias de los hallazgos “a medida que suceden”. No dio detalles de qué cosas les ha señalado la OCE.

La OCE realiza una auditoría del comité de Rosselló Nevares, que está próxima a concluir. Abordado por este diario, Vélez se limitó a decir que la reunión fue para “aclarar dudas” y que no haría más comentarios. Ahora bien, indicó que la reunión fue a petición suya.

Rosselló Nevares mantiene hoy ante la OCE un proceso para liquidar los gastos y cuentas por pagar de su comité, que llegó a recaudar casi $2.5 millones, pero hasta el 2 de agosto, cuando se concretó la salida del exmandatario de La Fortaleza, contaba con $1.6 millones. Para esa fecha, Rosselló Nevares también modificó el status de su comité.

En vez de comenzar un proceso de disolución, Rosselló Nevares optó por cambiar su comité de candidato a la gobernación a uno de comité de candidatura no definida, dijo el contralor electoral.

La OCE impone multas a los aspirantes a cargos electivos, candidatos y partidos políticos cuando encuentra que no se cumple a tiempo con la radicación de informes, cuando hay donativos de empresas que están prohibidos por la Ley para Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas (Ley 222-2011), cuando no hay controles internos de contabilidad, cuando hay ingresos y gastos sin informar y cuando no se depositan ingresos en las cuentas bancarias.

Oyola recalcó que la posibilidad de que la OCE encuentre multas tras una auditoría es un proceso ordinario que calificó de “normal”.

“Claro. Obviamente siempre hay errores. Eso es inevitable. Nos hablaron (en la OCE) de un listado de asuntos por atender que -como siempre eso es uso y costumbre- en esencia. Hay unos años que contienen más errores que otros, pero nada que no sea fuera de lo ordinario y obvio que con estos señalamientos ellos tienen que hacer las advertencias de rigor”, dijo Oyola.

Preguntado de si el contralor electoral le dio estimado de posibles multas, Oyola dijo “eso es una vez se resuelvan los asuntos”.

Agregó que está sobre la mesa la intención de Rosselló Nevares de donar dinero recaudado a organizaciones sin fines de lucro.