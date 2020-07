El aspirante a la candidatura por la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, rechazó este domingo que dentro de la colectividad se libre una “guerra” entre los líderes y militantes que favorecen su figura y quienes apoyan a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

A su vez, aseguró que cuenta con el apoyo de 30 de los 34 representantes y de 12 de los 19 senadores de esa colectividad política. “Los otros (senadores), o no se han expresado o hay, exactamente, creo que son cuatro, que se han expresado abiertamente a favor de la otra contendiente”, dijo Pierluisi en referencia a Vázquez Garced.

Añadió que 25 alcaldes y alcaldesas apoyan su candidatura, así como 40 de los 45 presidentes municipales en donde la colectividad no mantiene el control del ayuntamiento. “Es un apoyo abrumador a favor de mi candidatura a nivel de toda la estructura de este partido. Así que cuando hablan de que hay una guerra por esa razón, no es correcto, porque es que yo tengo muchísimos senadores y senadoras que favorecen mi candidatura, lo que pasa es que hay diferencia de criterio entre ambos cuerpos, eso ocurre normalmente”, argumentó.

“Yo tengo un apoyo en toda la base del partido. Está constatado”, insistió.

Las expresiones de Pierluisi en torno a que no hay animosidad entre los líderes del PNP contrastan con el escenario legislativo, especialmente durante estos días finales de la última sesión ordinaria del cuatrienio, cuando medidas de la Cámara de Representantes se quedaron sin poder ser atendidas luego que el Senado cerrara abruptamente sus labores el jueves.

También hay malestar, principalmente entre representantes, por la convocatoria a una sesión extraordinaria, según había adelantado Vázquez Garced en el Mensaje de Situación y Presupuesto, para atender varias medidas.

A este escenario se suma la presunta alianza entre Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; los ataques del director de campaña de la gobernadora, Jorge Dávila, a la Cámara de Representantes; y la controversia sobre la propiedad presuntamente perdida en La Fortaleza tras la salida del cargo de Ricardo Rosselló en el verano del año pasado.

Aun así, Pierluisi dijo hoy que se trata de una competencia y no de una guerra. “Cuando yo digo que esto no debe ser una guerra. A lo que yo me refiero es que hay que entender que esto es una competencia, que debe ser justa y que es entre hermanos y hermanas del ideal y por eso van a ver que yo, siempre que haga mis señalamientos…los voy a hacer con altura, con respeto. No voy a caer en el ataque bajo, en la política bajuna, barata porque eso ya sería decir estamos en guerra y no estamos en guerra”, recalcó.

Las expresiones del aspirante a la gobernación se dieron tras concluir una reunión con su equipo electoral y de movilización en el Centro de Convenciones de Cataño a seis semanas de las primarias el próximo 9 de agosto.

En un mensaje ofrecido concluida la reunión, Pierluisi pareció dirigirse -aunque sin mencionarla- a su contrincante primarista al cuestionar su derecho a ser candidata, así como su militancia dentro de la colectividad y a favor del ideal de la estadidad.

“Hay una diferencia cuando uno lo nombran a un puesto y pasa por una confirmación y todas esas cosas a cuando a uno le pide un voto de confianza al pueblo, hay una gran diferencia. El puesto de la gobernación, el puesto de uno ser candidato a la gobernación, uno se lo tiene que ganar y… se lo tiene que ganar con los líderes de este partido, con los líderes de barrios hasta, con los líderes que están en puestos electivos”, expuso desde la tarima.

“Ustedes saben que yo soy PNP de cuna, que yo soy estadista de cuna, que yo hablo como un PNP… Yo no tengo que hacerme pasar por lo que no soy. Yo no tengo que venir y decir ahora estadidad o estado 51, como si con eso ya me convertí en un líder de este partido. Para uno convertirse en un líder y más de nuestro ideal, uno tiene que trabajarlo desde abajo, de verdad desde abajo”, puntualizó.

Añadió que “nadie es dueño del cargo”. “Tú puedes tener el derecho de aspirar, pero hay que ganárselo”, dijo flanqueado por la mayoría del liderato legislativo.

Durante el intercambio mencionó un consejo que le dio padre a siempre recordar que las deferencias y cortesías que tuvieran hacia él como servidor público no eran dirigidas a su persona sino hacia al cargo que ocupaba. “Por eso, a mí, nunca se me han trepado los humos a la cabeza”, alegó.