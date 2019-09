Las dudas respecto a una posible candidatura del excomisionado residente en Washington Pedro Pierluisi para la gobernación en el 2020 quedaron disipadas ayer cuando anunció de manera contundente que comenzó a organizar su comité y se reunirá con diversos sectores del país para más adelante hacer su anuncio formal.

“Ustedes se podrán imaginar que como yo estoy comenzando este proceso pues ahora se va a organizar un comité de candidatura no definida, así es que dice la Ley Electoral, para empezar a organizar esto. Yo no tengo nadie dirigiendo campaña ni nada por el estilo”, sostuvo Pierluisi durante una reunión en el comité de campaña del representante Víctor Parés en donde también estuvo su homólogo Georgie Navarro.

Pierluisi fue anunciado por Madeline Romero, delegada del Precinto 4 de San Juan, quien presentó una moción para secundar a Pierluisi “como nuestro próximo gobernador de Puerto Rico que radica en diciembre su candidatura”.

De inmediato, las huestes del Partido Nuevo Progresista (PNP) que asistieron al comité secundaron la moción de manera unánime. Luego un sonriente Pierluisi se dirigió a los penepés desde el podio.

Indicó que acudió al comité por invitación de Parés y que estaba acompañado de su hermana, Kary Pierluisi, y un amigo a quien identificó como Roberto Cacho.

“Lo que voy a hacer en estas semanas es compartir con el pueblo en general. En ocasiones va a ser así, en comités de nuestro partido, el glorioso PNP. En otras ocasiones, va a ser en las plazas de los pueblos, puede ser en un shopping. Puede ser en una panadería. Realmente, en cualquier parte”, adelantó Pierluisi, quien tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares ocupó la gobernación por menos de una semana.

“Hoy más que nunca los que dirigen a Puerto Rico tienen que estar en sintonía con el pueblo de Puerto Rico”, agregó Pierluisi.

Dijo que no contaba con director de campaña o guaguas de sonido y los penepés le contestaron, “pero las vas a tener y así es que se empieza”.

La radicación de candidaturas abre el 1 de diciembre, de acuerdo con la Ley Electoral.

Ronchas en el pasado

La comparecencia de Pierluisi es la primera, de carácter política, que hace tras dejar la gobernación y de cara a las elecciones del 2020. El excomisionado residente, quien se midió en primarias en el 2016 frente a Rosselló Nevares y no prevaleció, reconoció que en el pueblo hay desilusiones, quejas, preocupaciones y reclamos.

“Hay que escoger bien y aquí no le hablo solamente ustedes: los penepés del rollo. Y lo digo con orgullo porque yo he militado en este partido toda mi vida y soy expresidente de este partido, pero se lo voy a decir al pueblo en general que comparen, que evalúen. Tuvieron esa oportunidad hace alrededor de tres años atrás, pues miren (que las elecciones generales están) a la vuelta de la esquina, que es un año y par de meses”, advirtió.

“Yo estoy aquí por circunstancias ajenas a mi voluntad cuando ocurrieron. Estoy aquí, como ustedes bien saben, algo que nunca había pasado en Puerto Rico un gobernador electo renunció. Y ese gobernador ante de dejar la silla, me pide que yo dé un paso al frente. Yo he estado en la práctica privada de la profesión. No fui parte de esta administración”, comentó Pierluisi en un discurso de casi 10 minutos.

Reconoció que estuvo al frente de Puerto Rico “pocos días”, pero dijo estar satisfecho con su desempeño porque pienso que le puse mi granito de arena, regresó la tranquilidad a Puerto Rico”.

“Sé que el pueblo se sintió seguro en esos días que yo estuve en esa silla”, dijo Pierluisi.

Recordó que la Cámara de Representantes votó a favor de su designación como secretario de Estado, pero no el Senado “por consideraciones políticas”.

“Vamos a dejar eso atrás. Yo siempre soy así. Ustedes me vieron después de las primarias. Yo dejo esas cosas atrás porque si no minan el alma de uno y me uní para que nuestro partido ganara esas elecciones pues ahora es parecido”, sostuvo en un tono conciliador y buscando aunar esfuerzos en el PNP.

Aseguró que dejó su trabajo como asesor de la Junta de Supervisión Fiscal como parte del bufete O’Neill & Borges para auscultar su entrada al ruedo político nuevamente. Rechazó que sus expresiones sean un anuncio de su candidatura.

“Yo tengo que compartir con el pueblo para saber cuáles son las inquietudes del pueblo y poderle responder al pueblo. Pues decidí que sí, que voy pa’ la calle en ese proceso. Me voy a poner las tenis nuevamente”, dijo arrancando aplausos.

“Correr la isla entera antes de tomar mi decisión. Sepan que yo sé y quiero ver las expresiones de ustedes, es sentirse seguro, que tienen seguridad en su gobierno. Sé que también quieren progreso para todos”, añadió.

Estatus y nuevo Puerto Rico

Luego aprovechó para hablar del status político.

“Lo voy a decir en cada esquina que me pare. Queremos la igualdad”, indicó.

Pierulusi dijo que entiende que Puerto Rico cambió y que “este no es el momento de que vengan líderes a estar imponiendo su agenda a estar mandando por mandar. Este es el momento en que uno tiene que estar bien atento, otra vez, a estar bien a tono con el pueblo y tratar con mucho respecto a las personas que difieren de uno”, afirmó.