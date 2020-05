Luego que la gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley un proyecto que ordena la celebración de un plebiscito "estadidad sí o no" el próximo 3 de noviembre, el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentaron sus solicitudes para representar el "No" ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

No obstante, la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico expone que la CEE certificará como representante principal por cada alternativa impresa en la papeleta del plebiscito a un solo partido político, partido por petición o, en su defecto, a una sola agrupación de ciudadanos o comité de acción política”.

Esto podría representar un debate sobre qué partido político representará finalmente al “no” y si ambos colectivos cumplen con lo requisitos que establece la ley en el Artículo 6.2 para representar una alternativa.

El senador y presidente del PPD, Aníbal José Torres remitió una carta al presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera para notificar formalmente la intención del partido de asumir la representación del “no” a la estadidad.

“Lo anterior en forma alguna debe entenderse como una renuncia a cualquier derecho que le asista al Partido Popular Democrático, de cualquier naturaleza y en cualquier foro, de repudiar y rechazar este evento electoral como un intento de engaño a la voluntad de los puertorriqueños, y como un ardid desesperado del gobierno del Partido Nuevo Progresista, por desviar la atención del electorado puertorriqueño de los verdaderos problemas y retos que representa la elección general de noviembre 2020”, lee la misiva.

Mientras, el senador y candidato a la gobernación por el PIP, Juan Dalmau, indicó, por su lado, que la colectividad solicitó representar el "no" ante la CEE.

"Los puertorriqueños no estamos dispuestos a renunciar a ser lo que somos. A la pregunta del plebiscito, ¿deseas renunciar a tu nacionalidad puertorriqueña? La respuesta contundente será '¡No!'", sostuvo Dalmau mediante comunicación escrita.

"El PNP usa el plebiscito como una carnada, un engaño para intentar movilizar electores estadistas que sienten vergüenza de su partido, que no están motivados a salir a votar por la indignación que le provoca la corrupción, ineptitud y mala administración del liderato penepé. ¡Los independentistas vamos pa'lante! Nos vamos a trepar al cuadrilátero a enfrentar el asimilismo. Los independentistas votaremos que NO ante la pretención del liderato estadista de enviar un mensaje al mundo de que este pueblo renuncia a su nacionalidad. Hago un llamado a todas y todos los que sienten orgullo de nuestra identidad y de su Patria y que son puertorriqueños siempre, a votar NO en el el plebiscito", añadió el senador.

En torno a la certificación para representar una alternativa en esta elección plebiscitaria, la ley establece que, en primera instancia prioritaria, la comisión solo certificará como representante principal de cada una de las dos alternativas impresas en la papeleta de votación del plebiscito a un solo partido político o partido político por petición que esté certificado para participar en las Elecciones Generales de 2020.