El presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso federal, Raúl Grijalva, aseguró este lunes que atenderá el tema del status político de Puerto Rico, pero advirtió que tomará tiempo porque “hay mucho que hacer”.

“Ese debate tiene que ocurrir y va a ocurrir. Nunca nos hemos negado de esa realidad”, afirmó el congresista a su salida de La Fortaleza donde se reunió con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares junto a sus homólogos Darren Soto, Rob Bishop y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Destacó que atender el status requerirá de debates no solo en la isla, sino en el Congreso de los Estados Unidos y, precisamente, esa discusión será la que tome “meses” o “años”.

“Eso también va a ser parte de la discusión en los siguientes meses, años, porque ese proceso va a ser más lento de lo que la gente espera. De un día a otro no va a ocurrir. Hay mucho que hacer. Pero el gobernador está correcto que ese debate tiene que ocurrir”, destacó a preguntas de los periodistas y luego de una hora y media de reunión con el primer ejecutivo.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, difirió de Grijalva en que el tema del status político tome años.

“Yo no creo que sean años. Hablamos de dos o tres meses. Vamos a estar radicando la medida. Creo que el gobernador fue bien específico sobre la urgencia de que podemos estar hablando de paridad en algunos programas federales, pero si no se resuelve el problema principal, que es precisamente la estadidad, tú no tienes la igualdad en Medicaid, Medicare, en el Programa de Asistencia Nutricional, en el Seguro Social suplementario, en Earned Income Tax Credit, Child Credit y en otras medidas que son evidentemente la igualdad total”, sostuvo González.

Viene otro proyecto

Se mostró satisfecha por la discusión en torno al status y anticipó que presentará otro proyecto para exigir la estadidad para la isla.

“Este fue uno de los principales puntos que trajo el gobernador en la reunión, y obviamente estaba flanqueado por cuatro personas que respaldamos la estadidad como lo es Darren Soto, Bishop y esta senadora. Nosotros vamos a estar radicando un proyecto, le pedimos vista. Nos dijo que sí que eso iba a ocurrir. Obviamente, él tiene una prioridad ahora en el asunto de Promesa y la parte de recuperación, pero el comité tiene jurisdicción en el status”, dijo González.

El gobernador, por su parte, dijo estar al tanto de las intenciones de González. Aprovechó para hacer un llamado a Grijalva cuando la prensa le preguntó sobre la reunión en un evento público que realizó en Hato Rey.

"Las acciones son las que van a hablar y yo espero que se tome acción. Lo importante es que hubo una discusión y nosotros vamos a seguir empujando para que se resuelva lo antes posible", dijo el gobernador.

"Invitamos al chairman Grijalva a que vea este asunto en su comité y que de una vez y por todas podamos resolver el problema de cinco siglos de colonialismo en Puerto Rico", agregó.

Mientras que Bishop aunque apoyó la estadidad para la isla, se expresó de manera similar a Grijalva. Mientras Bishop fue presidente del Comité de Recursos Naturales no aprobó proyectos en esa dirección.

“La estadidad es parte de la solución”, afirmó.

“Es un esfuerzo largo y algo que nos tenemos asegurar es que no fallemos, que no demos pasos hacia atrás. No va a ser fácil. No va a ser rápido, pero tiene que ser de manera bien pensada”, agregó.

Grijalva catalogó la reunión como una “directa y honesta” en la que no solo hablaron del status, sino de la recuperación de la isla y el manejo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Puerto Rico.

“Aprecio mucho que se puedan tener estas conversaciones porque si vamos a hacer progreso en reformar la ley de Promesa, en asegurar que la asistencia humanitaria al pueblo puertorriqueño ocurre con urgencia y de un modo rápido, entonces esas conversaciones son muy importantes”, sostuvo Grijalva.

Puntualizó en que la visita de la delegación congresional a Loíza y a Toro Negro, en Orocovis le hizo creer que es imperativa la participación ciudadana en los proyectos de reconstrucción de la isla.