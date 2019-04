Los representantes populares Ramón Luis Cruz Burgos y Jesús Manuel Ortiz hoy, martes, al gobernador Ricardo RossellóNevares la destitución del secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, por su “incapacidad” para manejar los problemas con el funcionamiento del AutoExpreso.



Indicaron que aunque el gobierno canceló el 17 de septiembre del año pasado el contrato con la empresa GILA que administra el sistema de AutoExpreso, los problemas continúan. Precisaron que los usuarios siguen confrontando problemas con transacciones incorrectas y notificaciones de que no tienen dinero en sus respectivas cuentas cuando no es correcto.

“Cancelaron contratos, mañana pueden cancelar el que dieron temporalmente hace unos meses y no van a solucionar el problema. El sistema es deficiente, se necesita un cambio radical que se ajuste a la realidad de diferentes empresas a cargo de peajes en la isla. Se requiere un sistema unificado o unos sistemas capaces de interconectarse. De igual forma, no puede haber un solo centro para atender recursos de revisión de multas en Puerto Rico, es absurdo e inmanejable. Todas las opciones que ha planteado esta administración carecen del mismo mal: no van a la raíz del problema, que es un sistema obsoleto”, afirmó Cruz Burgos durante una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático.

Las declaraciones de los representantes se producen luego que Contreras informara que continúan las vicisitudes con el sistema de AutoExpreso. En medio de múltiples quejas de los usuarios de AutoExpreso, el año pasado el gobernador Ricardo Rosselló ordenó la cancelación del contrato con GILA y colocó una empresa temporera.

“Las acciones de la administración Roselló sobre AutoExpreso han estado dirigidas por la improvisación. Luego de aumentar las multas en 2017, contar con los recaudos de multas como parte de su plan fiscal y vetar varias medidas para atender el problema, en septiembre pasado el gobernador trató de aparentar que tomaba acción para atender el caos que ellos mismos agravaron. Siete meses después de que el gobernador y el secretario aseguraran en septiembre de 2018 que evaluarían y rediseñarían complemente el sistema, ellos mismos admiten que nada ha pasado y que no han atendido el problema central que es el sistema”, dijo Ortiz.