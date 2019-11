El aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Roberto Prats, anunció su retiro de la contienda por la gobernación y endosó hoy, miércoles, al senador Eduardo Bhatia Gautier para ocupar ese cargo electivo.

"Esta decisión es el resultado de un análisis sobre la campaña primarista y mi conclusión de que no hay una ruta que me lleve a prevalecer en esta primaria histórica del Partido Popular Democrático", indicó durante una actividad en un restaurante en Condado populares que fueron convocados por ambos líderes de la Pava.

Exhortó, además, a que en las primarias de junio de 2020 voten por Bhatia.

“Quiero agradecer -de corazón- a Roberto Prats y su equipo de trabajo por el anuncio hecho hoy en apoyo a mi candidatura a gobernador. Desde el principio, Roberto Prats estableció -con su carácter, su esfuerzo y su mensaje- un compromiso real con el futuro. Le pido a él y a su equipo de trabajo completo que hagamos causa común; que hagamos equipo; que sigamos sumando por el bien de Puerto Rico”, destacó Bhatia en exclusiva para El Nuevo Día.

"Los días de Roberto Prats en el servicio público a penas están empezando", aseguró ante los seguidores.

Prats se mantenía en la contienda junto a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto; el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, y el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza.

Esta será la primera primaria -en ley- del PPD por el cargo electivo más alto del país.

Por su parte, Cruz Soto le deseó lo mejor a Prats y a su familia y resaltó que se mantendrá en la contienda primarista.

"Lo he dicho antes, y me reitero, (que) esto no se trata de personas; se trata de quién refleja la visión y la agenda de cambios trascendentales que reclaman la base de nuestro partido y nuestro país", sostuvo Cruz Soto mediante comunicación escrita.

"Se trata de tener el carácter de fortalecer la educación pública y detener las escuelas chárter y los vales educativos. Se trata de luchar por la Universidad de Puerto Rico y por los servicios de nuestros niños y niñas con diversidad funcional. Se trata de que se transforme la economía utilizando la energía renovable como pilar importante de nuestro desarrollo económico, pero manteniendo la Autoridad de Energía Eléctrica en las manos del pueblo", añadió Cruz Soto.

"Se trata de una visión distinta que regrese al Partido Popular a los años donde era propulsor de la justicia social, donde los que tienen menos puedan tener más; se trata de poner el partido al servicio de nuestra gente y de tener muy, muy claro que el país exige más. Esa es la visión que yo comparto con los populares. Creo que hoy, más que nunca, hay que darle renovado sentido al 'Pan, Tierra, Libertad' que tanto necesita Puerto Rico", subrayó Cruz Soto.

De acuerdo con La Encuesta de El Nuevo Día, Bhatia Gautier tendría la delantera frente a sus contendores con 39% del voto de los electores en las primarias del 2020.

Le sigue en apoyo, Cruz Soto con 28% de los votos, luego Delgado Altieri con 12% y, después Prats con un 8%. Zaragoza quedaría en la última posición con 2% de los populares.