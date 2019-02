La senadora Rossana López León oficializó este domingo su aspiración a alcaldesa de San Juan durante y a la presidencia del Partido Popular Democrático en la Capital.

Rodeada de decenas de seguidores, la senadora dijo que desea llevar a San Juan a “otro nivel de desarrollo”.

Desde mi corazón me nace el compromiso y la aspiración para ser la próxima Alcaldesa de San Juan.



Ayúdenme a devolverle la esperanza y alegría a San Juan. pic.twitter.com/lwdxOfosw6 — Rossana López León (@rossana_pr) February 24, 2019

“Durante los últimos meses he estado celebrando numerosas reuniones con el liderato base de nuestro partido en San Juan y con líderes comunitarios de toda nuestra Capital. He conversado con ustedes en sus comunidades. He dialogado extensamente con miles de ciudadanos de San Juan. Les confieso que estas vivencias me han marcado, y las he hecho mías y me inspiran en el compromiso por San Juan”, sostuvo la exprocuradora de las Personas de Edad Avanzada que fue electa senadora en el 2000.

“La Capital es nuestra ventana al mundo, por eso, todo lo bueno que pase en San Juan, es bueno para Puerto Rico. Por eso es necesario tener una ruta clara, para llevar a San Juan a ese próximo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debemos aspirar a que tengamos acceso a buenos servicios de salud y educación. A que haya muchas y buenas oportunidades de empleo. A que seamos una ciudad en donde la justicia impere, en donde haya progreso y se viva en un ambiente de paz, seguridad y sana convivencia, en armonía y con mucha alegría. Eso es alcanzar el próximo nivel”, agregó López León.

La senadora dijo que cuenta con el aval de los alcaldes de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez; de Morovis, Carmen Maldonado, vicepresidenta del PPD; de Loíza, Julia Nazario Fuentes; de Vega Alta, Oscar ‘Can’ Santiago, Karilyn Bonilla, Salinas; Gregory Gonsález Souchet, de Guayanilla, Jorge Esteves, de Añasco, de Dorado, Carlos López y Jerry Márquez, de Luquillo.

Precisó que su intención es hacer de la Capital una más accesible. Para ello propone cinco polos “para acercar el municipio al ciudadano”.

Los cinco polos son limpieza, ornato, en la recreación y deportes, y en la seguridad.

“Un gobierno municipal cercano ayuda a crear empleos y a producir mayor volumen de negocio en la capital. Y si tenemos una mejor calidad de vida, más y mejores empleos, entonces comenzamos a ganar población. Comenzaremos a ver gente regresando a Puerto Rico y mudándose a San Juan.

Desde el punto de vista social de estos polos estableceremos un amplio proyecto municipal de apoyo familiar y convivencia comunitaria. Este proyecto se desarrollará utilizando programas sociales que convergerán con las artes, programación deportiva/recreativa, seguridad y estructuras disponibles existentes de organizaciones sin fines de lucro y del municipio que complementaremos con recursos externos adicionales necesarios dispuestos a trabajar. En fin, ofreceremos una mejor calidad de vida a todos los niveles: individual, familiar y comunitario”, destacó la senadora.

También propuso hacer de San Juan una ciudad “sensible” con los jóvenes, las mujeres y la población de edad avanzada.