A través de una transmisión en vivo por Facebook, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció este miércoles que habrá una exención en el pago del arancel de $25 para obtener la licencia para recibir cannabis medicinal.

El primer ejecutivo precisó que ya hay poco más de 70,000 personas que cuentan con esta licencia para recibir el cannabis medicinal. Agregó que la exención en el pago del impuesto estará vigente hasta que se alcance la cantidad de 125,000 pacientes con licencia.

ANUNCIO: exención del pago de arancel de 25 dólares para las licencias de cannabis medicinal, para todo paciente, hasta llegar a 125,000 licencias. Posted by Ricardo Rossello on Wednesday, May 8, 2019

“Nosotros queremos impulsar esto (el cannabis medicinal) para todos los puertorriqueños”, afirmó Rosselló Nevares en una transmisión que duró solo dos minutos.

El gobernador dijo que la exención busca impulsar este mercado en la isla. Dijo que es viable gracias a que el secretario de Hacienda y principal asesor financiero del gobierno, Raúl Maldonado, encontró “el mecanismo para proveer la exención”.

Rosselló Nevares, sin embargo, no precisó cuánto dinero aproximadamente dejará de recibir el erario o fue necesario relocalizar para ofrecer la exención.

Recordó que hoy día los veteranos están exentos de pagar por la licencia.

Recalcó que la exención pretende promover la isla como una que cree y facilita el uso o la industria del cannabis medicinal.

“Esto nos permite entonces promover la industria y asegurarnos que pueda crecer efectivamente y a la misma vez hacerle llegar este instrumento para todos los puertorriqueños que lo necesiten”, dijo el gobernador.

En días recientes, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, anunció que a partir del 1 de julio las licencias de cannabis medicinal serían otorgadas solamente a través del portal licenciacannabis.salud.gov.pr para agilizar el proceso.