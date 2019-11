El exrepresentante Narden Jaime Espinosa fue descertificado como candidato a la alcaldía de Humacao tras un fallo a esos efectos de la jueza del Tribunal de Primera Instancia de ese pueblo, María Ubarri.

“Me llamó uno de los abogados del caso. Dice que el Partido Popular ganó el caso”, dijo el secretario general del Partido PopularDemocrático (PPD), José Ariel Nazario.

El PPD, por conducto de su secretario general, argumentaba que Jaime Espinosa ocultó información vital a la Comisión Calificadora de Aspirantes que impidió que lo evaluaran de manera correcta.

Específicamente, el PPD sostiene que se enteraron por una carta del contralor electoral que Jaime Espinosa es objeto de una pesquisa por parte del Departamento de Justicia y otras agencias fiscalizadoras.

Además de Jaime Espinosa, aspiran a la alcaldía Luis Raúl Sánchez Hernández, Julia Acosta Ortiz y Zayra Delgado.

Las papeletas, con el rostro de Jaime Espinosa, ya fueron impresas por la Comisión Estatal de Elecciones. Nazario ha dicho que eso se puede remediar con mecanismos electrónicos. La elección especial será este próximo domingo 10 de noviembre.

La jueza Ubarri precisa en su sentencia, de 22 páginas, que la CEE “deberá proceder con la corrección de la papeleta de la elección especial”.

Al fallar a favor del PPD, la jueza validó el argumento de la colectividad de que los partidos políticos son los que reglamentan los criterios internos que imponen el perfil de sus dirigentes como lo dispone el Artículo 8.001 y el 8.020 del Código Electoral. Además, valida el reglamento del PPD que destaca que entre sus funciones está validar los aspirantes a puestos electivos.

La jueza rechaza el argumento del abogado de Jaime Espinosa José Ramón Castro Acevedo, quien argumento al tribunal que en esta controversia debía intervenir de manera directa la CEE y la Oficina del Contralor Electoral.

“Esta pugna es ajena a la CEE y al Contralor Electoral”, determinó la jueza.