Cuatro de los aspirantes a la candidatura a la gobernación lamentaron este lunes las expresiones del ex comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, que se desprenden de un vídeo divulgado en las redes sociales en el que se refiere a sus excompañeros de trabajo como “prietitos” mientras laboraba en un restaurante de Nueva Orleans.

Los contendores de Pierluisi indicaron que sus expresiones denotan quién es y lo que verdaderamente piensa.

“Tarde o temprano la gente demuestra quién es, ya sea por lo que dice, por las causas que apoya, por las causas a las que se oponen o por la forma en que votan. Pierluisi podrá tratar ahora de parecer distinto, quiere ahora representar que tiene carácter, pero el país sabe quién es: Pierluisi es el cabildero de la Junta de Control Fiscal; es una persona cuyas lealtades caducan”, sentenció la alcaldesa de San Juan y precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz.

“Las expresiones de Pierluisi demuestran que cree que es mejor que otros seres humanos. Y ese sentido de superioridad, unido a su lealtad a la Junta, deja muy claro a quién le va a responder Pierluisi de llegar a Fortaleza: a los bonistas y a la Junta”, agregó.

Cruz dejó claro que durante la campaña eleccionaria no tiene que “actuar de manera distinta”.

“No tengo que decir que creo en cosas solo porque soy candidata. Conmigo el país siempre sabe lo que pienso y donde estoy parada”, sostuvo.

En el vídeo se escucha a Pierluisi decir “yo he lavado platos, sin guantes, con unos prietitos que yo no ni les entendía el inglés”.

Tras la divulgación del vídeo, Pierluisi, quien es precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) se vio obligado a dar explicaciones.

“Esa expresión yo la debo haber hecho hace muchos años atrás porque no la he hecho recientemente, así que no sé dónde fue ni dónde fue, pero lo reitero, no hay nada negativo en esa expresión, yo estoy diciendo la verdad", dijo.

Agregó que sus palabras se produjeron "en el contexto de yo estar en un lugar trabajando con orgullo como lavaplatos y cocinero para pagar mis estudios, cuando yo no hablaba bien el inglés y donde todos éramos minorías".

“Me siento orgulloso de todos los empleos que he tenido durante toda mi vida, incluyendo empleos bien humildes como ese, porque lo importante es que uno sude lo que tiene", afirmó Pierluisi.

Pero para el alcalde de Isabela y precandidato a la gobernación por el PPD,Carlos Delgado Altieri, las declaraciones públicas de Pierluisi son “racistas” y no son suficientes.

“Lo cierto es que él va a tener que aclarar. Deja demostrado que su pensamiento hacia otras razas y pues definitivamente va a tener que seguir aclarando”, dijo Delgado Altieri.

“Yéndonos al contexto de lo que ocurre en ese vídeo y cómo se proyecta públicamente son expresiones racistas. Todos sabemos que en el sur de Estado Unidos hay mucha gente negra y su acento es diferente, como ocurre en la mayoría de los estados. Estas cosas lo que marcan es el reflejo de tu personalidad y tu pensamiento. Lo que uno piensa en la intimidad de uno es obviamente lo que vas a llevar a la vida pública. Si eso ha cambiado en Pedro Pierluisi pues le tocará a él aclararlo o decirlo”, destacó.

Para el candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, Pierluisi demostró con sus expresiones quién es.

“Expresarse así de las personas muestra lo que uno tiene por dentro. Lo que uno tiene dentro de su corazón. Es un reflejo más de que la élite cree ser superior a los demás ciudadanos que lo rodean. Es por eso que surge nuestra candidatura. Por primera vez, Puerto Rico tiene un candidato que salió del pueblo”, sentenció Molina.

El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, indicó que estas elecciones son unas en las que están latentes y se debe considerar el historial y el carácter de cada candidato.

“Mi proyecto de Patria Nueva se fundamenta en que la visión de gobierno se dirija a la protección de los derechos humanos. En la ejecución de la política no puede haber espacio para el racismo y la xenofobia. Como he dicho esta es una elección de historial y carácter. No de dónde vas a estar y qué vas a hacer sino de qué has hecho”, dijo.

“En mi caso, yo presenté un proyecto de ley para que fuera parte del currículo escolar la educación con respecto a los derechos humanos fundamentado en el modelo de las Naciones Unidad que tiene un énfasis en el tema de educar a los jóvenes con respecto al racismo y la xenofobia. Ese es mi historial”, agregó.

Entretanto, el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, César Vázquez, dijo que “no le daría mucha importancia” a los comentarios que hace Pierluisi en el vídeo.

“La perspectiva, la percepción que se tenía del lenguaje hace 30 años no es la misma que tenemos ahora. Si me preguntas, lo importante de una persona es su conducta, que trate a los demás igual, aunque no sea de la misma posición social, económica, de su misma raza. Yo a ese tipo de comentario no le daría mucha importancia. La pregunta es cómo la persona está tratando a su prójimo en este momento”, apuntó.