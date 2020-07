La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el “Programa de Asistencia a Personas de 65 años o más de Bajos Recursos” mediante el cual los contribuyentes de la tercera edad podrán acceder a cualquier especialista debidamente registrado por el Departamento de Hacienda para que les oriente y asista en el proceso de solicitud de los créditos contributivos reembolsables.

La nueva ley establece que será sin costo para el contribuyente y con un reembolso de $25 para los especialistas que brinden la ayuda.

El reembolso que reciba el contribuyente de parte de Hacienda por participar en este programa de asistencia estará exento del pago de contribución sobre ingresos, incluyendo contribución básica alterna y contribución alternativa mínima.

“Es importante la ayuda que podamos ofrecer a las personas mayores que quizás no tienen acceso a los servicios de Internet y que en este momento, ante la situación que enfrentamos del COVID-19, estos no tengan que llegar hasta el Departamento de Hacienda. Los especialistas que brinden su ayuda, no les cobrarán a estos ciudadanos, sino que recibirán un reembolso de hasta $25 por cada persona de 65 años o más que atiendan”, dijo Vázquez Garced.

La Sección 1052.02 del Código de Rentas Internas concede un crédito reembolsable de $300 para aquellos pensionados cuya única fuente de ingresos proviene de una pensión por servicios prestados cuando la cantidad anual recibida no excede de $4,800.