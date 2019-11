Mientras persiste la incertidumbre sobre si aspirará a quedarse en La Fortaleza en las elecciones generales de 2020, la gobernadora Wanda Vázquez afirmó hoy, martes, que no se involucrará en actividades político-partidistas en favor de ningún candidato.

“El pueblo progresista, el pueblo de Puerto Rico, va a tener la oportunidad de escoger sus mejores candidatos. Creo que debemos dejar el proceso de análisis a cada ciudadano, a cada persona, de evaluar a sus candidatos y que, al final del camino, tenga a quienes entienda son los que representan sus intereses y los escuchan”, dijo la mandataria.

Cuando se le preguntó directamente si apoyará la candidatura a la gobernación del excomisionado residente Pedro Pierluisi, como han hecho otras figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vázquez no fue categórica.

“No es que no lo voy a apoyar. Conozco al licenciado Pedro Pierluisi, trabajamos juntos. Pero lo que yo le quiero decir al pueblo de Puerto Rico es que yo tengo que cumplir, primero que nada, con el compromiso que hice. Ustedes ven… yo estoy 24/7”, recalcó.

De acuerdo con Vázquez, su prioridad es “llevarle al pueblo lo que necesita y resolverle” en el año y medio que tendrá de mandato, tras asumir la gobernación, en verano pasado, luego de la renuncia de Ricardo Rosselló.

“Yo me he concentrado en eso. No he pensado en nada más que no sea acelerar los trabajos que hay y que todo el mundo cumpla para sacar hacia adelante el gobierno”, puntualizó.

Por otro lado, Vázquez rechazó que se haya reunido con jefes de agencia buscando apoyo a una posible candidatura en noviembre de 2020.

“Mi administración es para todos los puertorriqueños, no importa el color, la raza, la orientación o la ideología. Es para todos los puertorriqueños”, dijo la mandataria.