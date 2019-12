Ponce - Pese a que han transcurrido ya semanas desde que reveló al país que considera aspirar a la gobernación para el 2020, la gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo este jueves que aún no ha tomado una decisión, pero que “pronto” notificará al pueblo.

"No, no. Se lo anunciaré al pueblo", dijo la primera ejecutiva a preguntas de El Nuevo Día previo a participar de la misa "Las Mañanitas", en honor a la Virgen de la Guadalupe.

La gobernadora ofreció un mensaje al finalizar la misa en el que recordó la conversión de los indios taínos al catolicismo gracias a la intervención de la Virgen María con el indio Juan Diego. Vázquez Garced aprovechó su plegaria para recalcar la enseñanza de las acciones de la Virgen María y, sobre todo, la lección que dio el pueblo a la clase política en el verano del 2019.

“En una sociedad como la nuestra tan polarizada, confrontativa y algunas veces hiriente e insensible tenemos la capacidad y la necesidad de un cambio cultural que nos lleve a ver lo social y eso se logra si aprendemos a escucharnos, a respetarnos y a reconocer el derecho que tiene cada ser humano de buscar apasionadamente la felicidad, según su propia conciencia. Ese, creo yo, es el mensaje y la enseñanza que nuestro pueblo nos dio en el verano del 2019 a todos los servidores públicos, en especial a la clase política”, afirmó.

“Y ese es y será el modo como entenderé mi servicio público desde la gobernación o desde donde mis mis hermanos y hermanas puertorriqueñas quieran que yo les sirva”, finalizó la gobernadora no sin antes hacerle una plegaria a la Virgen de Guadalupe porque el país enfrenta “dificultades grandes” y “obstáculos difíciles”.

“Madre del cielo llévame siempre por el camino seguro para que sirva a mi pueblo como yo quiera que yo sirva. Te suplico que me hagas sentir en mi corazón las palabras que tú le dijiste a Juan Diego: ‘No se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna’”, sostuvo la gobernadora mientras la multitud la escuchaba atenta.

Finalizada la misa y al ser abordada por los medios de comunicación, Vázquez Garced dijo que oraba “por todo el pueblo puertorriqueño”.

Respondió “será notificado pronto” cuando El Nuevo Día le preguntó cuándo tomará una decisión sobre su futuro político.

Dijo que acudió a la tradicional misa porque es devota de la Virgen y porque quiere llevar un mensaje de “sosiego y paz entre todos los ciudadanos”.

Hasta el momento, el excomisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, es el único aspirante a la gobernación bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista.

Con quién está Mayita

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, no quiso responder si respaldaría a la gobernadora si decide lanzarse por la candidatura a la gobernación.

“En este momento (eso) no está discusión y no voy a especular porque no sé el futuro de ella”, dijo la alcaldesa que previamente y cuando este medio hizo un sondeo entre los 33 alcaldes novoprogresistas, endosó a Pierluisi.

Preguntada sobre ese respaldo, Meléndez no reiteró su apoyo.